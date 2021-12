MONASTIR 1

VILLACIDRESE 1

Monastir (4-4-2) : Zanda; Idda, Arzu, Magnin, Saias, Ghiani, Anedda, Rinino, Fangwa, Melis, Riep (31' st Ledda). In panchina Serra, Mudu, Angiargia, Secci, Rodríguez, Lampis, Pilloni. Allenatore Manunza.

Villacidrese (4-4-2) : Pisanu; Medda (11' st Caddia), Lussu, Figus (15' st Cinus), Bruno, Pinna, Cordeddu, Angheleddu, Figos, Paulis, Piras (16' st Cirronis). In panchina Ardau, Demontis, Labriola, Muscas, Lilliu, Garau. Allenatore Mannu.

Arbitro : Pili di Cagliari.

Reti : nel secondo tempo 38' (r) Anedda, 48' Cordeddu.

Note : ammonito Medda;

recupero 2' pt , 9' st; Angoli 4-3; spettatori circa 120.

Monastir. Si chiude con un pareggio per 1-1 il match tra Monastir e Villacidrese nella quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza.

Primo tempo

La gara prova ad accendersi subito con Medda che, al 3' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, prova la rovesciata in area, Angheleddu stoppa di petto e calcia, ma Zanda che si fa trovare pronto. Al 7' i padroni di casa rispondono con un tiro centrale dai 25 metri di Rinino, che però viene parato. Quattro minuti più tardi Piras ci prova al volo, ma non è preciso.Al 15’ Melis calcia una punizione, Pisanu blocca. Al 21' Ghiani prova a lanciare lungo per Fangwa, ma Pinna ci mette una pezza. Tre minuti più tardi Angheleddu concludecon un tiro teso, ma Zanda è bravo a dirgli di no. Al 29' Figos calcia verso lo specchio, ma Magnin allontana. Al 35' Fangwa serve bene Ghiani che dalla destra trova lo spazio per accentrarsi ma la mira è leggermente imprecisa. A un minuto dalla fine del primo tempo cross di Idda per Anedda, ma la difesa avversaria contiene il tentativo. Appena prima del duplice fischio Rinino ci prova dalla distanza, ma non è preciso.

Ripresa

Parte subito forte il Monastir con Riep che (2’) servito da Idda mira verso la porta, di poco fuori. All’8' Idda colpisce l'esterno della rete. Due minuti più tardi Zanda è protagonista di una bella parata su un colpo di testa di Figos. Al 13' tiro-cross di Arzu, Pisanu esce bene e blocca, anticipando Fangwa. Appena due minuti e Caddia crossa per Figos che non impatta bene di testa. Per circa un quarto d'ora il ritmo partita si abbassa nettamente. Al 32’ avanzata di Cinus che prova a mettere in mezzo un cross interessante, ma nessun compagno è bravo a ribattere in rete. Al 36’ fallo di mano di un difensore della Villacidrese e dal dischetto si presenta Anedda che non sbaglia e fredda Pisanu.

Extra time

La partita sembra chiusa qui, ma l'arbitro assegna cinque minuti di recupero, diventati poi ben nove a causa di un'interruzione di gioco. Proprio in pieno recupero arriva il pareggio degli ospiti: punizione di Cordeddu dritta in porta, Zanda nel tentativo di respinta la manda dentro e batte la testa contro il palo. Attimi di preoccupazione per il portiere che resta a terra e viene prima soccorso dal medico di società e poi accompagnato in spalla fuori dal campo. Per lui si sospetta anche un problema alla tibia, ma il giocatore pare riesca a camminare sulle sue gambe.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata