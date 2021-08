Villacidrese e Tharros per l’Eccellenza  

Tharros, Villacidrese, Villasimius, Stintino e Usinese sperano in un posto in Eccellenza. Sono le società “non aventi diritto” che hanno presentato domanda di ripescaggio nel massimo campionato regionale. Al momento però non ci sono posti disponibili. Infatti tutte le diciassette squadre “aventi diritto” hanno presentato la pratica telematica di iscrizione.

«È ancora tutto da decidere», dice il vicesegretario della Figc sarda, Mario Dessì, da 43 anni in Federazione. «È vero che tutte le formazioni “aventi diritto” hanno trasmesso le rispettive pratiche. Ma queste dovranno essere verificate. Ricordo che il termine delle iscrizioni ricade oggi e solo dopo questa data potranno essere effettuati i controlli. Se ne parlerà probabilmente dopo la riunione della Lega nazionale Dilettanti prevista la prossima settimana». La Figc, se tutte le domande di iscrizione all’Eccellenza saranno accolte, dovrà decidere a quel punto se lasciare il girone a 17 squadre o portarlo a 18. In quest’ultima ipotesi ci sarebbe un posto disponibile. Rispetto alla scorsa stagione non è presente l’Atletico Uri, promosso in Serie D al termine del mini torneo con otto squadre che non prevedeva nessuna retrocessione.

Blasone

Tra le squadre in lista d’attesa la Tharros che sogna il ritorno in Eccellenza dopo quindici anni. La società oristanese è stata fondata nel 1905, più tardi la nascita della sezione calcio, nel 1938. I biancorossi vantano ben dodici partecipazioni al campionato di Serie D (l’ultima nella stagione 1991-1992). Nella stagione 1985-1986 si erano classificati al secondo posto, in Quarta serie (girone N), alle spalle dell’Olbia. Oristano quindi ora spera di poter far ritorno in un torneo più consono alla sua storia. A sperare c’è anche la Villacidrese che dieci anni fa giocava in Lega Pro Seconda divisione. E anche Villasimius, Stintino e Usinese. Le graduatorie di ripescaggio non sono ancora state definite.

In Promozione

In Promozione, le squadre iscritte sono trentasei e saranno suddivise nei soliti due gironi Sud e Nord. Le società “non aventi diritti” che hanno presentato la domanda di ripescaggio sono ben undici. In questo elenco il Tempio, società fondata nel 1946 che ha disputato tredici tornei nei professionisti (C2). Le altre sono Atletico Narcao, CUS Cagliari, Fermassenti San Giovanni, Frassinetti Elmas Villasor, Freccia Parte Montis, Ozierese 1926, Pattada, Quartu 2000, Sadali e Samugheo.

Prima categoria

Saranno sicuramente quattro i gironi di Prima categoria. Anche per il ripescaggio in questa categoria sono presenti nobili del calcio sardo. Come il Sorso 1930 attivissimo sul mercato, il Castelsardo e la Monreale Calcio. Le altre Audax Algherese, Cardedu, Domusnovas JSE, Ittiri Sprint, Montealma, San Vito, Tuttavista Galtellì e Verde Isola.

Seconda categoria

Nella scorsa stagione, i gironi di Seconda categoria erano otto e con tutta probabilità saranno confermati. Hanno richiesto l’ammissione a questo campionato, tra le “non aventi diritto”, Isuledda, La Pineta, Sporting Paduledda, Sinnai Calcio A11, Su Planu Calcio 1985, Tzaramonte e Uta Calcio 2020.

