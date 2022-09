Villacidrese, che show 

Tharros (4-3-1-2) : Stevenato, Foddis, Rosati, Szafran (18’ st Fadda), Pachecoy, Lasi (32’ pt Sardo), C. Sanna (4’ st A. Lai), Tetteh, Calaresu, Atzori, A. Sanna. In panchina M. Lai, Lonis, Sardo, Fresu, Diana, Pala, Sergi. Allenatore Murru.

Villacidrese 2

Tharros 0

Villacidrese (4-4-2) : Sitzia, Pittau, Lussu (40’ st M. Pinna), Caballero, Llanos, Bruno, Muscas (15’ st Figus), Cirronis, Lilliu (38’ st Garau), D. Pinna, Palermo (24’ st Aru). In panchina Ardau, Piras, Cinus, Zaccheddu, Labriola. Allenatore Mannu.

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Reti : nel primo tempo, 24’ Muscas, 30’ Palermo.

Note : ammoniti Pachecoy, Foddis, Palermo. Recupero 2’ pt-4’ st.

VILLACIDRO. La Villacidrese batte 2-0 la Tharros, conquistando la terza vittoria consecutiva nel giro di una settimana. Muscas e il solito Palermo mettono la firma sul quinto successo in campionato della squadra di Graziano Mannu, ora terza solitaria a quota 15 punti.

Primo tempo

La prima metà di frazione è avara di occasioni, nonostante i buoni ritmi proposti dalle due squadre. La Villacidrese sblocca la partita al 24’, alla prima vera chance da rete, con Luca Muscas. Servito in profondità da Ryduan Palermo, l’esterno dei padroni di casa trova il diagonale vincente per l’1-0. Il raddoppio poco dopo con lo stesso Palermo. Al 30’ il capocannoniere del campionato di Eccellenza, sugli sviluppi di una punizione battuta da Caballero, aggancia in area di rigore e da pochi passi fa 2-0. Per l’attaccante argentino si tratta già dell’ottavo gol. Nel finale di frazione, ci provano Andrea Sanna e Simone Calaresu, ma il giovane portiere Marco Sitzia (16 anni) risponde presente.

La ripresa

Nel secondo tempo la Tharros fatica a farsi vedere in avanti, anche se Andrea Sanna colpisce al 62’ una traversa che avrebbe riaperto il match. Impreciso invece il destro dalla distanza di Tetteh. All’80’ è un legno a dire no anche al tentativo direttamente su calcio di punizione da parte di Caballero: il centrocampista argentino scavalca la barriera ma centra la traversa della porta difesa da Stevanato. Negli ultimi minuti gli ospiti cercano l’arrembaggio finale, anche con i cambi offensivi di Murru, ma una gran prova di Bruno e compagni nega ogni possibilità agli oristanesi. Al triplice fischio sono così i padroni di casa a fare festa.

