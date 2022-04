Villa Ragnedda, il prezzo era giusto 

«Non mi sono accorta di niente di particolare, non mi sono accorta di turbative dell’asta. Ma posso indicare le persone che hanno riferito su quanto visto direttamente quel giorno»: ha parlato così, ieri mattina, davanti ai giudici del Tribunale di Roma, l’avvocata arzachenese Marina Pirina, teste nel processo sui presunti condizionamenti illeciti della vendita giudiziaria di villa Ragnedda. Pirina è la legale della presunta vittima della turbativa, l’imprenditrice Patricia Alejandra Gomez (vedova di Ragnedda), e partecipò all’asta incriminata (avvenuta a Tempio, gli ultimi giorni del gennaio 2016). L’avvocata gallurese è una teste chiave, perché predispose (almeno sul piano tecnico giuridico) l’esposto che ha fatto scattare la clamorosa inchiesta su numerosi magistrati sardi. Oggetto del processo in corso a Roma (e della denuncia scritta dalla Pirina nel 2016 per conto di Patricia Gomez) sono una perizia e un’asta, truccate, secondo il pm Carlo Villani, per sottostimare il valore della villa di Baia Sardinia, appartenuta all’imprenditore Sebastiano Ragnedda.

«Subito in aula»

La teste Pirina ha indicato nelle persone di una commercialista di Arzachena e di un avvocato romano, le fonti dirette di quanto riportato nell’esposto da lei redatto. I giudici del Tribunale di Roma hanno deciso di sentire subito (venerdì prossimo) i due professionisti indicati in aula, quello dell’otto aprile sarà un passaggio chiave del dibattimento. La testimone ha riferito su una serie di presunte anomalie dell’iter preparatorio dell’asta, che avrebbero in qualche modo favorito il presunto deprezzamento di villa Ragnedda.

«La perizia è corretta»

Ieri è stato sentito anche un consulente del pubblico ministero che ha fornito, però, argomenti importanti alle difese. Il perito ha detto in aula che la stima della villa, firmata dall’ingegnere olbiese Ermanno Giua, è corretta. Il professionista valutò l’immobile circa un milione e 100mila euro e per questo è imputato di falsa perizia. Ora si va a venerdì, per una udienza che potrebbe rivelarsi decisiva. Gli imputati, oltre a Giua (difeso da Antonello Desini e Fabio Varone) sono Il giudice Alessandro Di Giacomo, difeso dal penalista Gian Domenico Caiazza, e gli avvocati Giuliano Frau e Tomasina Amadori, assistiti da Antonello Fadda, Gianfranco Iadecola, Giovanni Azzena e Filippo Dinacci.