«Villa Bellavista diventi un museo per tutta la città» 

«Vorremmo che questa palazzina diventasse e restasse un museo permanente della città, a custodia e valorizzazione del patrimonio straordinario di memoria storica che custodisce e che deve essere trasmesso alle nuove generazioni».

La struttura

Parole che, pronunciate nelle stanze e nei corridoi della villa Bellavista, la struttura che domina il complesso minerario di Monteponi, evocano le radici della città, di una comunità complessa, soprattutto tra la seconda metà del’Ottocento e la prima del Novecento, che in questo luogo conserva un frammento della genetica sociale di ciascuno attraverso l’archivio dell’associazione dopolavoristica “Erminio Ferraris”. Sono parole di Franco Sanna, già dipendente delle aziende che hanno operato negli impianti, e in ultimo di Igea, che da anni li gestisce, è socio e referente del sodalizio che ha preso nome dall’ingegnere che dirigeva le attività minerarie dal 1875 e che è presieduta oggi da Roberto Enne, un altro dipendente Igea in pensione.

L’associazione

«Ho aderito anni fa, come numerosi colleghi, poi la situazione è cambiata con la chiusura delle miniere. Le risorse e le condizioni per valorizzare questo archivio meraviglioso, allo stato non ci sono più» Lui, da volontario e sostenitore appassionato, fa il controllo quotidiano della struttura, ne cura sino dove riesce le condizioni interne, scongiura l’accumulo delle polveri, riordina materiali. «Per me è un servizio, sia all’associazione e in primo luogo alla collettività». Lavoro che è costretto a svolgere nelle ore diurne, perché dopo l’incendio del giugno 2017, impianto elettrico e acqua sono inibiti. L’associazione “E. Ferraris” nasce a cavallo tra Otto e Novecento come “Santa Barbara”, gestita dalla Confraternita promotrice dell’omonima festa. Nel 1925 diventa associazione dopolavoristica. Il rientro dalla guerra, lo sviluppo delle miniere che occupavano migliaia di lavoratori, principalmente destinati alle sofferenze del lavoro di scavo nelle gallerie, sono germi di malessere in una società poverissima. Il fascismo articola il controllo sociale anche nelle dinamiche del lavoro, con il taylorismo (cronometrando le azioni degli operai perché rendessero di più) e il controllo sociale. Il primo dopolavoro viene assorbito dall’Ond con la quale il sistema dittatoriale articola in tutte le pieghe della società un sistema che mescola pedagogia dei comportamenti sociali e controllo della vita dei singoli. Nasce la società sportiva Monteponi che conquisterà affermazioni gloriose in tutte le discipline anche a livello nazionale, verranno istituiti la festa della Befana e premi e diplomi destinati alle donne per “la migliore tenuta dell’abitazione”, gite, balli.