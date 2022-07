Villa al mare con truffa in vista 

Accompagnata sino a casa (una bella villetta di Cannigione), versata con largo anticipo la caparra e soddisfatta per il mare intravisto arrivando a destinazione. È iniziata la vacanza da incubo per una turista che dopo qualche ora ha scoperto di essere l’ennesima vittima delle “stangate” online, organizzate utilizzando le foto di ville e spiagge della Gallura. Perché l’immobile mostrato alla malcapitata turista, non è di proprietà della persona che aveva pubblicato online l’offerta di locazione estiva. Il caso di Cannigione è solo un esempio delle truffe ai danni dei turisti, le vittime sono persone che cercano offerte convenienti di soggiorni in Gallura. La Procura di Tempio ha aperto decine di fascicoli per questo tipo di raggiro e il fenomeno sta crescendo in modo esponenziale. I truffatori professionali stanno scegliendo Olbia e Arzachena (anche Porto Cervo) per gli annunci civetta che attirano i turisti e poi li lasciano senza casa e alleggeriti di diverse migliaia di euro. Si parla di almeno una trentina di persone indagate. E adesso non si tratta più di imbrogli da quattro soldi. Sono stati studiati sistemi che rendono impossibili le indagini.

Siti clone e prestanome

Il principi delle truffe “turistiche” si sono attrezzati. Finita l’era delle caparre versate sulle ricaricabili Postepay, il trabocchetto degli annunci farlocchi è stato rivisto e aggiornato. Le vittime dei raggiri versano le caparre per immobili che non sono nella disponibilità di chi pubblica le offerte. E sin qui nessuna novità. Ma il truffatore non chiede un anticipo indicando il numero di una Postepay, ma fornendo un conto corrente per un bonifico. Il problema è che il titolare del conto è un cittadino di un paese nordafricano oppure di Pachistan o Bangladesh. Di fatto si tratta di persone irreperibili. Inoltre gli annunci vengono pubblicati su siti certificati, ma durante la prima conversazione tra cliente e (pseudo) titolare dell’immobile, alla vittima viene chiesto di passare alla trattativa diretta (con fortissimo sconto) via email o telefono per risparmiare sulle commissione del portale online. Uno schema che in Gallura sta facendo vittime a bizzeffe. Dice la responsabile di Adiconsum Olbia, Antonella Meloni: «Conosciamo il fenomeno e sta causando danni pesanti e non solo alle vittime, perché le truffe colpiscono anche gli operatori seri e professionali. Come Adiconsum chiediamo alle persone di affidarsi sempre ai siti certificati e non abboccare alle offerte civetta».

