Villa abusiva, ultimatum al Comune 

Ormai da anni la villetta della famiglia di un ex amministratore comunale è stata giudicata abusiva, ma né i proprietari né il Comune di Sestu, in tutto questo lungo periodo, ha provveduto a demolire gli abusi o, in alternativa, ad acquisire il bene a patrimonio pubblico. Sulla vicenda si era mossa anche la Procura della Repubblica lo scorso anno, ma per il momento l’immobile è ancora lì, con tutti i suoi abusi, sempre posseduto dai proprietari.

L’istanza

A chiedere che il Comune ottemperi a quanto prevede la legge, formalizzando l'acquisizione del bene ed estromettendo chi ancora lo possiede, è stato l'avvocato Davide Meloni che rappresenta alcuni creditori: avevano partecipato alla procedura esecutiva immobiliare del Tribunale su quella villetta, ma una volta incardinato il procedimento è venuto fuori che non si poteva aggredire perché il Comune potrebbe acquisirlo, a seguito di sentenze ormai definitive. Le le due unità abitative individuate all’interno dell’immobile di campagna non risultano conformi con i progetti concessi nel 1996. «Il Comune di Sestu», scrive l'avvocato alla sindaca Paola Secci, ma anche al presidente del Consiglio, a tutti i consiglieri, oltre che ad assessori e Capo Ufficio Tecnico, «ha ordinato la demolizione delle opere abusive con un'ordinanza del 29 giugno 1999 e non risulta che i comproprietari abbiano ottenuto sanatoria né che l'ordine di demolizione sia stato annullato, anzi dalla consulenza tecnica si evince che il giudice amministrativo avrebbe rigettato il ricorso».

L’intervento dei pm

Sta di fatto che, sino ad oggi, sia le ordinanze di demolizione che le richieste di procedere con celerità all'invio delle ruspe, inviate dalla Procura di Cagliari, in particolare dai pubblici ministeri Gaetano Porcu e Daniele Caria, sono rimaste lettera morta. Senza esito, al momento, anche la procedura di acquisizione a patrimonio pubblico. Per l'avvocato Davide Meloni, che ha presentato un'istanza affinché l'immobile entri subito trai beni comunali, l'omessa acquisizione della villetta, che resta nella disponibilità di chi l'ha realizzata abusivamente, «senza il pagamento di alcun corrispettivo, potrebbe astrattamente integrare gli estremi del danno erariale». Come dire, il rischio è che di qui a beve intervenga la Corte dei Conti. Già in queste ore vari consiglieri comunali che hanno ricevuto la missiva hanno chiesto l’accesso agli atti per capire il perché dei ritardi: il rischio, dunque, è che sulla vicenda divampi ora la polemica politica.