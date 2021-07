Villa abusiva, scattano i sigilli 

20

Anni

è durata la vicenda dell’edificio che sorge in periferia e che, secondo i giudici e la procura generale di Cagliari, non rispetta la norma

I sigilli sono scattati ieri mattina. E nelle prossime ore entreranno in azione anche le ruspe: sarà demolita la villetta di quattro piani, ancora in costruzione, che sorge a ridosso del centro commerciale nella circonvallazione che porta a Silì. L’immobile, del costruttore Antonino Urru, non rispetta la normativa paesaggistica e le norme urbanistiche e vent’anni dopo il rilascio della concessione edilizia sarà buttato giù.

Il blitz

Gli uomini del nucleo investigativo del Corpo forestale regionale, guidati dal commissario Ugo Calledda, sono arrivati ieri mattina insieme al procuratore generale Giancarlo Moi che coordina l’inchiesta e l’operazione. Un attento sopralluogo all’interno del terreno in cui sorge la villetta di quattro piani, non ancora ultimata: gli agenti e i tecnici, ma anche gli operai della ditta cagliaritana che dovrà occuparsi della demolizione, hanno cantierato l’area. Hanno preso possesso degli spazi in cui si dovrà intervenire (all’interno del terreno sorge anche un altro edificio che non ha alcun legame con l’operazione) e messo i nastri bianco rossi intorno alla casa. All’operazione hanno partecipato anche gli agenti della polizia di stato e i carabinieri per vigilare sull’ordine pubblico. Tutto è filato liscio ma il blitz non è certo passato inosservato: a quell’ora la circonvallazione è sempre molto trafficata e tanti automobilisti si sono incuriositi per la presenza massiccia delle forze dell’ordine.

La storia

La vicenda di questo edificio è piuttosto travagliata e datata. Urru, proprietario del terreno in periferia nelle vicinanze dell’argine del fiume Tirso, aveva ottenuto la concessione edilizia dall’ufficio tecnico del Comune nell’ottobre 2001. Qui aveva realizzato l’abitazione e due locali agricoli e qualche anno presentato la richiesta di autorizzazione per effettuare alcuni lavori in variante. Prima c’era stato il via libera dall’ufficio tecnico, poi l’autorizzazione era stata revocata dopo la segnalazione della Procura che evidenziava come i lavori fossero già in corso. Nel marzo 2011 arriva l’ordinanza di demolizione da parte del Comune perché era stato accertato che erano state realizzate nuove volumetrie e non c’era compatibilità paesaggistica, né alcuna autorizzazione per realizzare quelle opere che quindi risultavano abusive. Inizia così una lunga battaglia tra ricorsi al Tar, al Consiglio di Stato fino all’ultimo verdetto della procura generale che ha ordinato la demolizione. I lavori per buttare giù lo stabile inizieranno in questi giorni e saranno realizzati da una ditta del Cagliaritano.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Gli interventi hanno comportato la realizzazione di nuove volumetrie e la Regione aveva negato la compatibilità paesaggistica necessaria per creare altri volumi e superfici utili