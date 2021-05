Vigorito duro su Mazzoleni 

Benevento. Tanti, troppi punti sciupati nel girone di ritorno nel corso del quale il Benevento ha collezionato soltanto una vittoria, quella sorprendente sul campo della Juventus. Eppure, il presidente della società sannita Oreste Vigorito si concentra esclusivamente sul mancato calcio di rigore per il presunto fallo commesso da Asamoah su Viola. Una massima punizione prima concessa dall’arbitro Doveri e poi revocata dopo l'on field review suggerito dal Var di Mazzoleni.

Lo sfogo

Nel post-partita il presidente del Benevento si è presentato davanti alle telecamere di Sky Sport per lanciare i suoi strali. «Io credo», ha esordito, «che con i mezzi a disposizione oggi il calcio possa fare a meno di filosofie e teoremi e limitarsi a guardare le immagini: tutta l'Italia ha visto quello che non ha visto Mazzoleni».

L’attacco

Una filippica che si è trasformata in un atto d’accusa nei confronti dell’arbitro ieri al Var. «Ho ricevuto messaggi», ha proseguito, «non da Benevento ma da Napoli, che mi dicono che quando c'è una squadra del Sud da ammazzare si chiama Mazzoleni. Il suo è un incarico». Al momento dell'episodio, il Cagliari era in vantaggio per 2-1. Dopo l'illusione del rigore, il Benevento ha subito il terzo gol per il 3-1 finale. Il presidente Vigorito ha paragonato l'episodio con il rigore non assegnato all'attaccante del Napoli Victor Osimhen nello scorso turno al San Paolo proprio contro il Cagliari, per dinamica e per la presenza, anche in quell'occasione, di Mazzoleni al Var. «Il Var», ha aggiunto, «non può cancellare un anno di sacrifici così. Io non ho mai detto nulla sugli arbitri. Parlando con Viola l'arbitro ha definito il tocco “leggero”. Sembra strano dopo quello di Osimhen di una settimana fa, i falli sono falli».

La furia

Vigorito è un fiume in piena. «Possiamo togliere la Var, è diventata una scusante per le loro c... Noi stiamo perdendo un anno di sacrifici, mentre Mazzoleni sta seduto su una sedia a guardare la tv e a cambiare le decisioni. È una vergogna. Il Benevento è colpevole delle cose che ha sbagliato, cosa che i direttori e gli allenatori analizzeranno, ma non può essere colpevole delle mancanze degli altri. Il mio non è uno sfogo, ma una denuncia. Perché richiamare Mazzoleni neanche sette giorni dopo?». La chiusura è altrettanto forte e il bersaglio è ancora l’arbitro di Bergamo . «Questi signori devono uscire dal calcio, altrimenti il calcio ve lo fate voi. Anche nel primo tempo ci è stato fischiato un fuorigioco inesistente e c’era un rigore su Caprari».

