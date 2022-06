«Vigneto distrutto ma andremo avanti» 

Dopo la grande paura si contano i danni: «Abbiamo perso mezzo ettaro di un impianto in piena produzione – racconta Salvatore Marchi, titolare del vigneto distrutto dalla fiamme – un giovane vigneto di cannonau che dovrà essere reimpiantato. Ma noi siamo gente abituata a lavorare, guardiamo avanti».

La mattina presto a Su Forreddu, lembo di terra dove il territorio di Donori si incontra con quelli di Barrali e Santa Andrea Frius , i segni della devastazione si intravedono a centinaia di metri di distanza. Il fuoco di sabato pomeriggio ha ridotto in cenere cinque ettari: un vigneto di pregio è andato completamente distrutto, parzialmente in fumo anche un uliveto secolare.

Il bilancio

Ma poteva andare peggio, molto peggio: le fiamme, dopo aver bruciato sterpaglie e macchia mediterranea, hanno lambito anche le strutture di un azienda zootecnica e minacciato di estendersi alla pineta di Barrali, polmone verde del paese della Trexenta, distante meno di 500 metri dal fronte del fuoco. Il pronto intervento delle squadre del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione Civile ha evitato il peggio. Decisivo l’intervento di un elicottero della macchina regionale antincendi partito dalla base di Pula che con una serie di lanci mirati è riuscito a bloccare le fiamme.

Il rogo, partito intorno alle 17.15, è stato domato dopo alcune ore. Altrettante ne sono servite per completare le operazioni di bonifica. «Poteva andare peggio – dice Salvatore Marchi, titolare della cantina "Sa Defenza” di Donori e del vigneto andato in fiamme – all’inizio sembrava di poco conto, poi invece le fiamme, alimentate dal vento, si sono improvvisamente estese alla vigna e ai terreni circostanti. In pochi attimi la vigna è andata completamente distrutta».