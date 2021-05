Vigneti di Quirra La coop di Jerzu la spunta al Tar 

Il Tar precetta Argea a legittimare l’occupazione dell’area di S’Accettori di proprietà del Comune di Arzana. La sentenza di ieri, sulla scorta della sentenza del Consiglio di Stato che il 28 settembre scorso aveva annullato la determina di Argea, è un ordine perentorio che scrive un nuovo capitolo sulla battaglia giudiziaria per le terre di Quirra, estese per 138 ettari e lavorate dal 1951 dai soci della Cooperativa Agricola Fra Lavoratori di Jerzu. Sul principio della legittimazione, strumento figlio di una delibera regionale, la coop presieduta da Giovanni Depau punta per rimanere nelle terre contese. L’azienda, tutelata da Gianni Carrus, aveva impugnato il provvedimento definitivo di diniego emesso da Argea lo scorso 4 novembre. Il Comune di Arzana, che nel frattempo ha assegnato le stesse terre con bando pubblico, valuta l’opportunità di ricorrere al Consiglio di Stato a tutela dei propri cittadini.

L’azienda

Giovanni Depau, 72 anni, è il leader storico della Fra Lavoratori che annovera 57 soci. «Condurre 70 ettari di vigneto e interrompere questa continuità aziendale – dice – è stata una forzatura. Abbiamo atteso con pazienza la decisione del Tar e ora abbiamo sul tavolo due pronunce consecutive dei magistrati che ci danno ragione. In quei terreni abbiamo apportato migliorie con investimenti per 3,5 milioni di euro. Riteniamo che un’amministrazione debba operare nell’interesse generale». Si è detto soddisfatto della sentenza anche l’avvocato Carrus: «I giudici hanno individuato i tre requisiti sussistenti: possesso ultradecennale senza titolo, miglioramenti apportati e la non interruzione della continuità territoriale dell’uso civico. Confidavo nel lavoro che abbiamo portato avanti, convinti delle nostre motivazioni sostenute sulla scorta della sentenza del Consiglio di Stato che Argea ha disatteso e il Tar ha cassato con sentenza di contenuto precettivo. Siamo altamente fiduciosi che anche in un eventuale procedimento al Consiglio di Stato il giudice superiore possa affermare i principi della sentenza».

Il sindaco Lai

Carlo Lai (45), primo cittadino di Jerzu, accoglie con soddisfazione la sentenza. «Conosco anche il più piccolo dettaglio della vicenda», dice. «Ho mantenuto un basso profilo e continuerò a mantenerlo. Per contro faccio rilevare quanto il contenuto della sentenza sia inequivocabile così come è inequivocabile l’intimazione perentoria ad Argea a pronunciarsi nuovamente sull’istanza di legittimazione nel rispetto precettivo di una sentenza che accoglie in toto le istanze di una cooperativa che in 70 anni, e praticamente da subito, ha trasformato delle terre incolte in un eden su cui insiste una moderna, dinamica e infrastrutturata azienda capace di una pregiatissima produzione viticola di oltre 5.000 quintali».

La preoccupazione

«Le sentenze non si commentano, si accettano», dicono il sindaco e il vicesindaco di Arzana, Angelo Stochino (51) e Marco Pinna (38). «Ci preoccupa la delibera regionale della Giunta Pigliaru che ha modificato il procedimento di legittimazione ed esautorato le amministrazioni comunali a riconoscere o meno la legittimazione». Su quest’ambito, da tre anni, è pendente un ricorso al Tar del Comune di Arzana. «In linea generale l’uso civico - hanno sostenuto Stochino e Pinna - deve restare alla collettività e tutto ciò che noi ricaviamo viene reinvestito per apportare migliorie nella comunità. La sentenza apre un vortice pericoloso sulla gestione degli usi civici: non vorremmo che ora si creasse un conflitto sociale».

RIPRODUZIONE RISERVATA