Vigili urbani, sì ai controlli notturni 

Vigili urbani in servizio sino all’una del mattino in tutta la città, Poetto compreso. Un potenziamento dell’attività di presidio e sicurezza che i quartesi chiedono da tempo, studiato dalla Giunta Milia in vista della stagione estiva e dei controlli anti contagio che dovranno comunque essere garantiti vista l’emergenza sanitaria ancora in corso. In arrivo anche guardie giurate in tutti gli stabili comunali.

Stanziati i fondi

Le risorse sono state stanziate dalla Giunta nei giorni scorsi, contenute all’interno della delibera studiata dall’esecutivo di via Porcu per favorire la ripresa sociale ed economica a seguito dell’emergenza Covid: 20mila euro sono destinati infatti al «rafforzamento di interventi di sicurezza urbana, controllo del territorio per il rispetto delle misure anti assembramento mediante l’assunzione straordinaria di personale del corpo di Polizia municipale anche con l’istituzione di turni notturni e festivi».

Resta da decidere - insieme al comandante della Polizia locale Marco Virdis - con quali modalità sarà potenziato il servizio di vigilanza in notturna. «Andrà valutato se prevedere un terzo turno da organizzare con gli attuali vigili in servizio sino all’una di notte, e quindi prevedere degli straordinari extra stipendio, o se ricorrere all’assunzione a tempo di nuovi agenti almeno per la stagione estiva», precisa il vice sindaco Tore Sanna. «Le ulteriori risorse sono state stanziate con un obiettivo: rafforzare il servizio dei controlli anche in previsione della riapertura di tutte le attività e di conseguenza dell’esigenza di assicurare un maggior controllo in città nella fascia notturna».

Ok bipartisan

Una proposta che mette d’accordo tutti. «Una città a vocazione turistica deve avere un presidio della Polizia locale almeno sino all’una del mattino, in particolare nel Poetto dove durante l’estate si concentra il divertiment»”, dice il consigliere comunale di maggioranza Stefano Busonera. «L’auspicio è che - risorse permettendo - il servizio possa essere garantito tutto l’anno».

L’iniziativa viene sposata anche dall’opposizione. «Parliamo di un potenziamento necessario vista anche la reintroduzione della tassa sui passi carrabili e l’attivazione del servizio di rimozione», commenta il capogruppo del Psd’az Tonio Pani. «In ogni caso si tratta di una buona iniziativa per mettere ordine all’interno del territorio comunale, l’importante ovviamente è però che i vigili facciano servizio di pattuglia nelle ore notturne perché sarà fondamentale la loro presenza nelle strade e nelle piazze per garantire quella sicurezza che serve nella nostra città». Sempre sul fronte della sicurezza, lo stesso Pani ha chiesto un potenziamento nella caserma estiva di Flumini: «Il presidio deve essere garantito giorno e notte, e non solo un servizio con orari di ufficio».

I vigilantes

Fra le risorse messe in campo dalla Giunta ci sono anche altri 100mila euro, fondo di fatto riservato al «potenziamento dei servizi di uscierato e guardiania anche notturna e vigilanza armata negli stabili comunali».

