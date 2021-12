Vigili, ex comandante a processo 

Quattro anni fa, a dicembre, era stato sorpreso in auto dai carabinieri assieme ad una donna con problemi mentali, affidata alla sorella che le faceva anche da tutrice. Ora quella donna non c’è più, deceduta a seguito di una grave malattia, ma per l’ex comandante della polizia municipale di Sinnai, Bruno Orrù, è rimasta una imputazione di violenza sessuale sostenuta dalla sostituta procuratrice Maria Virgina Boi.

Il dibattimento

Con l’udienza di ieri davanti ai giudici della prima sezione penale del Tribunale di Cagliari, è iniziato il dibattimento vero e proprio del processo che vede imputato l’ex vigile, per anni distaccato proprio negli uffici investigativi della Procura e, da sempre, nome molto conosciuto nel mondo della cultura e dei gruppi folcloristici. Sul banco dei testimoni è salita la sorella della donna scomparsa, costituitasi parte civile con la legale Adina Barbu. Non c’era, invece, in aula l’ex vicecomandante dei vigili che viene assistito dall’avvocata Maria Grazia Monni.

La testimonianza

L’esame della testimone si è tenuto a porte chiuse, per via della delicatezza dei temi trattati. Alla sorella – che era anche la tutrice legale della donna che avrebbe subito gli abusi – sia la pm Boi sia gli avvocati hanno fatto varie domande, così da ricostruire nel dettaglio non solo la gravità del deficit mentale, ma anche il livello di consapevolezza e di autonomia che ancora la donna conservava. A presentare la denuncia ai carabinieri, infatti, era stata proprio la sorella dopo essere venuta a conoscenza della relazione. Poi i militari avevano seguito i due e gli avevano sorpresi appartati in auto.