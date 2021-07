Vigili e cittadini, dialogo con l’app 

A Villacidro è arrivato “InforMapp”, un nuovo sistema per la segnalazione delle criticità e lo scambio di informazioni. Gli utenti potranno così ricevere messaggi di allerta dal servizio di protezione civile o notizie sulla viabilità locale (una strada chiusa per lavori in corso, ecc.) o sullo stato dei servizi (sospensione dell'erogazione di acqua o di energia elettrica). I messaggi saranno visualizzabili anche su una mappa: per esempio, in un allerta che comporti l'evacuazione, saranno indicati visivamente i punti di concentramento previsti dal piano di emergenza. Analogamente saranno disponibili le informazioni con l'ubicazione esatta dei punti di conferimento di particolari rifiuti (indumenti, oli esausti, ecc.), corredati dalle informazioni sulle tipologie dei rifiuti e sui calendari di ritiro.

Nuovo servizio

«Si tratta di uno strumento che consentirà un punto di incontro tra il Comune e i cittadini», ha affermato il comandante della Polizia locale di Villacidro, Alessandro Corrias, illustrando il funzionamento dell'applicazione, gratuita e facilmente scaricabile sia in versione Ios che Android. Per il momento sono attive le informazioni direttamente gestite dai servizi della Polizia locale (viabilità, randagismo) ma entro settembre, tempo necessario per il caricamento dei dati di Villacidro nei database dell'applicazione, anche quelli che fanno capo a Protezione civile, ritiro rifiuti ed erogazione di acqua ed energia elettrica.

Le segnalazioni

Molto interessante la parte riservata alle segnalazioni dei cittadini, di quattro diverse tipologie: rifiuti abbandonati, animali randagi, stato di manutenzione delle strade (buche, cartelli, semafori ecc) e anomalie nelle erogazioni di acqua e luce. Basterà inviare una foto con la criticità rilevata, e automaticamente sarà aperta la segnalazione alla centrale operativa. Il cittadino potrà monitorare lo stato delle segnalazioni inoltrate e riceverà un messaggio che lo informerà sul loro esito.

La geolocalizzazione

Per una maggiore puntualità, l'applicazione offre all'utente la possibilità di attivare la geolocalizzazione, che può comunque essere mantenuta inattiva o abilitata solo per lo stretto tempo necessario. Il software InforMapp era stato previsto, già dalla scorsa primavera, nell'ambito delle nuove dotazioni messe a disposizione della Polizia locale dall’amministrazione comunale. A settembre, saranno avviati, nelle scuole medie e superiori, dei percorsi formativi e di sensibilizzazione sulla protezione civile, dove gli studenti apprenderanno anche l’uso avanzato della tecnologia offerta da InforMapp.

