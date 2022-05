Vigili ancora senza comandante 

Un’esternazione, quella di Melis, che farà storcere il naso a chi invece sostiene che la figura del comandante sia essenziale per l’organizzazione del Corpo. L’ultimo a capo della Polizia locale fu Marco Cantori nel 2010, rimpiazzato da Sesto Buccafusco in qualità di “facente funzioni” fino al 2019. Da allora il timone è nelle mani di due coordinatori che, sebbene avrebbero dovuto ruotare con gli altri agenti in virtù di una decisione assunta dalla giunta Gariazzo nel 2016, non l’hanno mai fatto e a spiegarne i motivi è lo stesso Melis: «Non effettueremo la rotazione fino alla fine del mandato, perché i risultati ottenuti sono più che soddisfacenti. Le risorse che avremmo dovuto impiegare per l’assunzione di un comandante, le utilizzeremo per sopperire alla mancanza di agenti». Ma il consigliere di FI Simone Saiu (che ha presentato un’interrogazione a riguardo nell’ultimo Consiglio comunale svoltosi ieri) sostiene che il ruolo di coordinatore assegnato dall’amministrazione, peraltro privo di una rotazione, crei dei problemi fra gli agenti stessi ed anche un potenziale conflitto d’interessi: «Emblematico è l’episodio che ha visto protagonista uno dei coordinatori presentatosi dai fiorai ambulanti per comunicargli che non avrebbero più potuto vendere nel Parco delle Rimembranze, facendo riferimento a vincoli “monumentali” di dubbia esistenza. - dichiara Saiu - Vorrei sapere se i vigili abbiano agito in autonomia, visto la nota posizione dell’amministrazione nel voler allontanare i fiorai. Un comandante invece deve render conto soltanto alla legge e ai regolamenti».

Il comandante del corpo di Polizia locale? «Non è una priorirà». A dichiararlo è l’assessore di competenza Francesco Melis, che spiega come l’urgenza ora sia quella «di rimpolpare un organico ridotto all’osso».

Il passato

Un’esternazione, quella di Melis, che farà storcere il naso a chi invece sostiene che la figura del comandante sia essenziale per l’organizzazione del Corpo. L’ultimo a capo della Polizia locale fu Marco Cantori nel 2010, rimpiazzato da Sesto Buccafusco in qualità di “facente funzioni” fino al 2019. Da allora il timone è nelle mani di due coordinatori che, sebbene avrebbero dovuto ruotare con gli altri agenti in virtù di una decisione assunta dalla giunta Gariazzo nel 2016, non l’hanno mai fatto e a spiegarne i motivi è lo stesso Melis: «Non effettueremo la rotazione fino alla fine del mandato, perché i risultati ottenuti sono più che soddisfacenti. Le risorse che avremmo dovuto impiegare per l’assunzione di un comandante, le utilizzeremo per sopperire alla mancanza di agenti». Ma il consigliere di FI Simone Saiu (che ha presentato un’interrogazione a riguardo nell’ultimo Consiglio comunale svoltosi ieri) sostiene che il ruolo di coordinatore assegnato dall’amministrazione, peraltro privo di una rotazione, crei dei problemi fra gli agenti stessi ed anche un potenziale conflitto d’interessi: «Emblematico è l’episodio che ha visto protagonista uno dei coordinatori presentatosi dai fiorai ambulanti per comunicargli che non avrebbero più potuto vendere nel Parco delle Rimembranze, facendo riferimento a vincoli “monumentali” di dubbia esistenza. - dichiara Saiu - Vorrei sapere se i vigili abbiano agito in autonomia, visto la nota posizione dell’amministrazione nel voler allontanare i fiorai. Un comandante invece deve render conto soltanto alla legge e ai regolamenti».

I verbali

Dati alla mano, dal pensionamento di Buccafusca, l’ufficio verbali è passato da una media consolidata di 12 mila verbali all’anno, ai 6 mila del 2020 e ai 7 mila e rotti del 2021: «La dimostrazione che ci sono meno controlli e quindi più disordine», spiega Saiu.

Per l’assessore Melis però le sanzioni non dipendono dalla mancanza di un comandante, piuttosto dal periodo in cui fanno riferimento i dati: «Per tanti mesi si era in lockdown. Il 99 percento dei verbali viene effettuato tramite gli autovelox e negli ultimi due anni, visto il traffico decisamente limitato, questi erano spenti». Renato Citzia (Cgil e coordinatore delle rsu comunali) non mette in dubbio l’operato dei due coordinatori, ma sostiene l’amministrazione ritenendo ottimale il lavoro svolto finora, dovrebbe modificare il regolamento che prevede la rotazione: «Perché al momento gli agenti che lamentano il mancato avvicendamento, sono dalla parte della ragione».

