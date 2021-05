Vigilessa silurata, vince il Comune  

Il giudizio negativo del Comune sull’operato del dipendente legittima il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova. La sezione lavoro del Tribunale di Cagliari ha dichiarato legittimo il licenziamento della comandante della Polizia municipale di Arbus, Roberta Ramo, 44 anni, sei mesi dopo l’assunzione.

Per il giudice, Giorgio Murru, «le prove contrarie al provvedimento spettano al lavoratore, salvi i casi in cui le inadempienze emergano a vista d’occhio. Ipotesi che non appare integrata in questo caso».

Il ricorso

Roberta Ramo, ex comandante della Polizia locale di Arbus, ha impugnato davanti al Tribunale la lettera di licenziamento, chiedendo di accertare la nullità del provvedimento, a firma del sindaco Andrea Concas e del vice segretario Luigi Saderi. A sostegno della richiesta, ha evidenziato il rapporto col nuovo primo cittadino che «appena insediatosi manifestò indisponibilità a relazionarsi con lei, emarginandola, fino alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro». Dunque la richiesta della «condanna del datore di lavoro al suo reintegro immediato per evitare il danno grave ed irreparabile che verrebbe prodotto dai tempi lunghi del giudizio di merito». Ramo ha lamentato quanto «la differenza di posizione sia umiliante nell’ambiente professionale», anche per «la lesione della credibilità del proprio saper fare» al punto da «condizionare qualsiasi altro rapporto di lavoro», senza contare il taglio dello stipendio e le difficoltà economiche che ne derivano per far fronte ai bisogni della famiglia e al mutuo per la casa. Il Comune si è costituito in giudizio e, tramite l’avvocato Luigi Machiavelli, ha confermato le contestazioni enunciate con la rimozione dall’incarico.

L’ordinanza

Il Tribunale ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, rimettendo «alla valutazione della Ramo la scelta se azionare un giudizio ordinario, sede in cui potrà eventualmente far valere le sue ragioni». Argomentazioni che al momento «dagli atti e nel corso della discussione non hanno trovato elementi idonei a integrare il requisito di riammissione al posto di comandante». Per il Tribunale «è pacifico che la Ramo ora in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Sestu, quale agente di Polizia locale, escluda la condizione di disoccupazione» e che pertanto «è in grado di far fronte alle più elementari esigenze di vita, sia personali che dei propri familiari, dal cibo alle bollette al vestiario». E sulla possibilità di «fronteggiare le esigenze di vita» il giudice fa i conti in tasca alla ricorrente, partendo dallo stipendio e passando a elencare, voce per voce, tutte le spese. Infine riconosce come «il rapporto di lavoro in prova sia sottratto alla disciplina dei licenziamenti individuali».

