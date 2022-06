«Vigileremo senza ostruzionismi» 

Decisa anche Michela Vacca che con 306 preferenze è stata la donna più votata della lista. «Sono fiera del mio risultato personale – commenta -. Rimane il rammarico di non essere riusciti a convincere gli elettori con un progetto politico alternativo a quello della maggioranza uscente che, si sapeva dal principio, partiva fortemente avvantaggiata». Archiviata da mesi l’ipotesi di candidarsi a sindaca («ho ritenuto che per me i tempi non fossero ancora maturi»), Vacca rivolge il suo sguardo alla crescita e allo sviluppo della sua città. «Credo sia necessario rifondare un gruppo – dice - per affrontare tematiche importanti di sviluppo territoriale, economico-sociale soprattutto in prospettiva degli investimenti che dovranno essere portati avanti con il Pnrr. Quartucciu deve essere competitiva per poter ricoprire un ruolo determinante nelle scelte che saranno affrontante nell'ambito dell'area metropolitana. Dal gruppo si deve ripartire per costruire, tralasciando qualsiasi forma di personalismo perché l'obiettivo è il bene comune».

«Eserciteremo il nostro ruolo come nel quinquennio appena concluso», afferma Damiano Paolucci, «continueremo a vigilare e non mancheremo, come sempre, di dare il nostro contributo nell'interesse della collettività esattamente come in passato». Ma cosa è cambiato rispetto alla scorsa consiliatura? «Avremo sicuramente più forza perché il gruppo è formato da cinque elementi e farà sentire la sua voce – prosegue Paolucci -. Pungoleremo la maggioranza soprattutto sugli impegni presi in campagna elettorale. Senza, però, dimenticare le problematiche tralasciate nel precedente quinquennio che non possono più essere rimandate».

Archiviata la sconfitta di due settimane fa alle elezioni, che hanno riconfermato Pietro Pisu primo cittadino, il gruppo dell’opposizione è pronto a fare il suo ingresso in Consiglio comunale. Sono cinque i superstiti della lista “Quartucciu nel cuore” che staranno sui banchi della minoranza: insieme al candidato a sindaco sconfitto Damiano Paolucci anche Michela Vacca, Giovanni Meloni, Paola Cocco e Franco Paderi.

Lo spirito

La più votata

L’erede

La soddisfazione per aver ottenuto un posto nell’Aula di via Giofra si legge anche nelle parole di Giovanni Meloni, figlio del compianto ex sindaco Tonino. «Il mio risultato personale rappresenta un importante punto di partenza su cui costruire il futuro – sottolinea -. Il mio impegno ora è quello di fare un’opposizione dura, ferma ma costruttiva, vigilando soprattutto sull’operato degli assessorati dei lavori pubblici e dell’urbanistica. La mia sarà un’opposizione a favore dei quartucciai, anche di quelli che non mi hanno votato, così come ha fatto per 40 anni mio padre».

La new entry

Non vede l’ora di iniziare Paola Cocco, debuttante assoluta. «Non nascondo l’emozione – ammette – per essere la mia prima volta in politica ho avuto un ottimo riscontro. Io mi presento con uno spirito propositivo e con tanta voglia di fare».

