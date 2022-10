Vigile travolto, denunciato 17enne 

Tutto è accaduto sabato mattina nella trafficatissima via Nigra. Una pattuglia di Vigili urbani è intervenuta dopo la segnalazione di un passo carraio ostruito da un’auto parcheggiata in divieto. Così si è formata una coda anche perché in via Nigra in quel momento era in azione anche un mezzo della De Vizia con gli operai impegnati nella raccolta dei rifiuti. Il giovane sulla moto ha iniziato a suonare il clacson e inveire e a quel punto uno dei Vigili urbani si è avvicinato per identificarlo, anche perché non indossava il casco. A quel punto lo scooterista avrebbe improvvisamente accelerato, travolgendo l’agente e facendo perdere le sue tracce.

Quattro giorni di indagini sono bastate alla Polizia locale per far luce sul grave episodio di sabato scorso in città, quando un vigile urbano era stato travolto e ferito in via Nigra da un ragazzo alla guida di uno scooter.

Al termine dell’inchiesta-lampo, gli agenti coordinati dal comandante, il maggiore Antonello Angioni, ieri mattina hanno denunciato alla Procura della Repubblica per minori un 17enne, adesso accusato di resistenza a pubblico ufficiale e di guida senza il necessario patentino. Sarà ora il magistrato a trarre le conclusioni dopo aver sentito il minore sull’intera vicenda.

Il fatto

I soccorsi

Immediata la richiesta di una ambulanza del 118, arrivata in pochi minuti. Il vigile ferito, accompagnato in ospedale, è stato medicato e dimesso con una prognosi di sei giorni di cure. Per fortuna niente di grave, dunque. Anche se resta la gravità dell’episodio con la Squadra di Polizia giudiziaria dei Vigili urbani che già da sabato ha raccolto diverse testimonianze, visionando i filmati e interrogando diverse persone.

Sono scattate anche numerosi perquisizioni effettuate alla ricerca del motociclo Scarabeo Piaggio immortalato dalle telecamere presenti nella zona, recuperato e sequestrato nei giorni successivi. Ancora non è chiaro come si sia giustificato il ragazzo anche perché sulle indagini in corso il comandante della Polizia locale Antonello Angioni mantiene uno strettissimo quanto comprensibile riserbo, visto che nell'inchiesta è rimasto coinvolto un minore che non è ancora comparso davanti al giudice inquirente.

Moto sotto sequestro

Lo scooter, a quanto è emerso, non era comunque rubato: risulta infatti nella disponibilità del ragazzo anche se è intestato a un’altra persona. Tutti dettagli che saranno chiariti in seguito. Per ora c’è la certezza della chiusura dell'inchiesta, con la ricostruzione dell’accaduto e la denuncia a piede libero del presunto responsabile del grave episodio. Sempre ieri il comandante della Polizia locale ha anche annunciato maggiori controlli sulle strade per garantire maggiore sicurezza.

