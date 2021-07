Vigile-sceriffo, ora la raccolta firme 

Dopo la bagarre in Consiglio comunale e le polemiche sui social che continuano senza sosta, ora arriva anche la raccolta firme e la chiamata al prefetto di Oristano Fabrizio Stelo. Il nome di Luigi Cadeddu, il vigile urbano al quale il Comune di Terralba recentemente ha deciso di dedicargli la nuova sede della polizia municipale, in via Neapolis, è sulla bocca di tutti. Si tratta infatti di una decisione che tanti cittadini non condividono. Ma non per la figura scelta che lo stesso Comune definisce «sceriffo e terrore dei ragazzini», ma per la relazione che racconta il suo curriculum.

Il caso

Ciò che viene contestato è il contenuto del testo che il Comune di Terralba ha allegato alla delibera approvata in Consiglio comunale, quella appunto per intitolare la sede a Luigi Cadeddu, primo vigile in servizio a Terralba e passato a miglior vita il 12 marzo del 1968. Non viene digerito, per esempio, che nel documento ci sia scritto che lo sceriffo, originario di San Nicolò d’Arcidano, per 35 anni, dall'inizio degli anni Trenta e sino al giugno del 1965, abbia messo in riga oltre ottomila cittadini terralbesi. In molti considerano questa esclamazione un’offesa per tutta la comunità. Ecco perché ora le iniziative per tentare di fermare la decisione presa dal Comune aumentano.

La raccolta firme

L'ultima parola ancora non è detta, anche perché per legge la delibera deve passare al vaglio del prefetto per il via libera definitivo. Intanto però c'è chi ha deciso di promuovere una raccolta firme che verrà presentata in prefettura assieme a una relazione che spiega i motivi per cui tanti terralbesi si oppongono a questa decisione presa dalla Giunta guidata dal sindaco Sandro Pili. «La nota sarà sottoscritta da tutti i cittadini che si sentono offesi dai concetti espressi nella relazione del Comune - fa sapere Gesuino Loi, ex amministratore e promotore assieme ad altri cittadini della petizione -. Ora stiamo decidendo le modalità di raccolta delle firme».

La minoranza

Sposa l'iniziativa senza ma e senza se anche il consigliere di minoranza Gian Pietro Pili, l'unico che durante l'ultima assemblea ha detto no alla delibera per intitolare la caserma a Cadeddu. Gli altri invece si sono astenuti. «La contrarietà del mio voto non vuol dire che io sono contro questo signore, che io non nemmeno mai conosciuto. Io sono contrario alla relazione scritta dal Comune, un documento dove il vigile viene descritto come una figura meschina, prepotente ma anche limitata nel pensiero. Come può un’amministrazione, dopo aver messo nero su bianco non di certo i valori e gli aspetti positivi di questa persona, dedicargli la sede della polizia locale? Chi ha scritto tutto questo forse ha preso un abbaglio. Io dico no al documento - conclude Pili -. La raccolta firme può servire, certo. Ma chissà se arriverà nel tavolo del prefetto di Oristano prima del suo via libera. Fa sorridere oltretutto che la relazione non è firmata».

E chissà a questo punto cosa succederà nei prossimi giorni.

