Vigilanza armata nella notte 

Schiamazzi serali e assembramenti per buona parte della nottata. In più atti vandalici e abbandono di rifiuti. Le lamentele dei cittadini nelle ultime due settimane arrivavano di continuo in Municipio. «Per questo motivo – spiegano dal settore urbanistico e manutentivo del Comune – si è deciso di attivare in via sperimentale un servizio di vigilanza armata affidato ad una ditta privata che ha lo scopo di dare una risposta immediata alle richieste dei residenti». Questo servizio sopperisce in qualche modo la carenza dovuta alla mancanza del controllo e della vigilanza da parte della polizia locale che termina i propri turni alle 20 e non riusce quindi a garantire la necessaria tutela del diritto alle quiete pubblica nella fascia oraria notturna.

Il contratto

Come previsto dal contratto il servizio di vigilanza privata serale – che viene svolto dalle guardie armate di “Alarm system”, società già appaltatrice del controllo e della gestione della videosorveglianza - avverrà quindi esclusivamente di notte. Una pattuglia con guardia giurata entrerà in servizio per tre ore. Questo servizio va ad integrarsi con il telecontrollo da remoto che la stessa ditta effettuata attraverso le 36 telecamere di videosorveglianza installate presso dodici edifici e proprietà comunali.

Il servizio appena partito prevede da parte della pattuglia una perlustrazione delle strade volta a garantire una maggior presenza a scopo sia deterrente che di controllo. «Il test – afferma il sindaco Ivan Sanna - ha restituito serenità ai residenti, ripristinando quel senso di sicurezza purtroppo smarrito».

Il contratto appena partito, che prevede una sperimentazione del servizio di vigilanza con guardia giurata per 14 giorni, è pesato sulle casse comunale 1.229,76 euro.

I controlli

«In settimana – annuncia il sindaco - istituiremo un tavolo tecnico con le forze dell’ordine per valutare la possibilità di istituire in pianta stabile un servizio che veda coinvolte diverse zone di Dolianova».

L’amministrazione comunale ha deciso di sperimentare questo servizio di vigilanza privata per assicurare un maggior controllo delle zone più decentrate, che diventano facilmente luogo prediletto per i rumorosi incontri notturni, come segnalano ad esempio i residenti di via Pertini.

Dagli uffici comunali ribadiscono: «Atti vandalici, disturbo della quiete pubblica e abbandono dei rifiuti sono atti punibili penalmente. Con questa sperimentazione non si vuole certamente limitare la libertà di nessuno, ma solamente ricordare che è necessario il pieno rispetto del decoro dei beni pubblici e verso il prossimo».

