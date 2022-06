Vigilantes privati contro i vandali 

Il presidente del Consorzio Sergio Ghiani, assieme ai consiglieri del direttivo Valerio Ottolini e Nicola Serra, sottolineano come «questo sia un giorno significativo per la nostra comunità perché abbiamo raggiunto un accordo che sarà molto utile per i cittadini, per i consorziati e soprattutto per il nostro bene più prezioso, cioè il turista». Ghiani aggiunge: «Stiamo istituzionalizzando un servizio di straordinaria importanza per la tutela dei beni aziendali e per la sicurezza di tutto il patrimonio di Villasimius». L’accordo «è anche merito - conclude il presidente del Consorzio – di Efisio Zedda, l’amministratore di Alarm System che ci è venuto incontro». Il sindaco Gianluca Dessì ha accolto con soddisfazione l’accordo siglato dal Consorzio: «Questa – mette in evidenza Dessì – è una cosa che auspicavamo da tempo che va ad aggiungersi al servizio di controllo messo in campo dal Comune. Si tratta di un importante passo in avanti sul versante della sicurezza. I vigilantes, assieme ad un sistema sempre più efficiente di telecamere, consentiranno di rintracciare eventuali responsabili di disordini, furti o atti vandalici».

La svolta è arrivata grazie al consorzio turistico di Villasimius che nei giorni scorsi ha siglato una convenzione con la società Alarm Systems. Le attività commerciali (non solo i soci del consorzio) che aderiranno potranno contare, dunque, sulla sorveglianza notturna da luglio a settembre. Il servizio, come spiegato nella convenzione, “consisterà nell’esecuzione di percorsi preordinati da parte di una guardia particolare giurata tesi all’ispezione puntuale e attenta delle aree, dei locali, dei perimetri protetti o altri asset nonché nell’esecuzione di azioni prestabilite di controllo. L’attività sarà supportata da sistemi elettronici a costante verifica in collegamento con un operatore in control-room il quale provvederà alla immediata rendicontazione delle situazioni anomale e di quelle di emergenza”.

Urla, accenni di rissa, qualcuno che alza il gomito, panchine danneggiate. I disordini che a più riprese nelle ultime stagioni si sono verificati la notte nel centro di Villasimius potrebbero avere le ore contate. Dal primo luglio infatti per tutelare le attività commerciali e garantire la sicurezza nelle aree circostanti arriveranno i vigilantes privati.

La sorveglianza

Il Consorzio

Le reazioni

L’iniziativa è stata apprezzata anche dal capogruppo di minoranza Tore Sanna «perché è importante – chiarisce – che il consorzio turistico a proprie spese si preoccupi di dare una mano per garantire la sicurezza dei soci e dell’intera comunità». Per Sanna però è altrettanto importante «che si faccia tutto alla luce del sole, cioè non vorrei che il Comune poi dia dei contributi al Consorzio in forma camuffata per cercare di colmare le inefficienze dello stesso Comune sul fronte dei controlli. Se questo non accadrà non posso che fare i complimenti al Consorzio, si è entrati nella giusta logica».

