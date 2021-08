Vigilantes nella casa della salute 

I vigilantes armati sorvegliano le infrastrutture sanitarie. Da ieri tutte le sedi dell’Asl di Lanusei sono controllate a vista dal personale in divisa. Se finora la guardiania aveva presidiato l’accesso soltanto all’ospedale di Lanusei, d’ora in avanti gli agenti scruteranno a vista anche la cittadella sanitaria di Tortolì e la Casa della salute di Lanusei. «È una questione di sicurezza», spiega il direttore amministrativo di Ats, Attilio Murru, 60 anni, L’obiettivo è sollevare il livello di controllo per consentire al personale sanitario di lavorare in condizioni protette e con la possibilità di gestire le emergenze in sicurezza, esprimendo il massimo della professionalità, con riflessi positivi anche sull’assistenza e sulla cura dei pazienti. «Il servizio è in fase sperimentale. Anche se - fa notare Murru - da altre parti è attivo da anni».

La novità

Se in altre zone d’Italia e della Sardegna le guardie giurate armate nei presidi sanitari operano ormai da tempo, per l’Ogliastra è un’autentica novità. «Siamo andati avanti per molto tempo senza un servizio che riteniamo essenziale. Sotto il profilo della sicurezza - dice il dirigente Ats, ogliastrino di Tortolì - i presidi erano in uno stato di abbandono totale, con situazione potenzialmente pericolose sempre dietro l’angolo». I vigilantes saranno le sentinelle di operatori sanitari e pazienti. «Il poliambulatorio era completamente in balia di chiunque e dobbiamo ammettere che finora è andata anche molto bene», aggiunge Attilio Murru. Spesso, soprattutto nelle vicinanze del Serd, il Servizio per le dipendenze, si sono create situazioni delicate che hanno provocato tensioni tra gli operatori sanitari.

Le zone sensibili

«I vigilanti hanno il ruolo di garantire un clima di maggior sicurezza e serenità sia agli utenti che ai dipendenti», puntualizza Murru, manager in carica da alcuni mesi nella piramide dirigenziale di Ats. Tra le zone sensibili anche il Pronto soccorso del Nostra Signora della Mercede, che rappresenta una delle principali porte di accesso del cittadino alle strutture sanitarie e per l’Azienda sanitaria di Lanusei sicurezza e accoglienza sono principi che lo deve sempre caratterizzare. (

