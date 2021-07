Vietato star male la notte 

Le guardie mediche sono nel caos più totale. In Ogliastra è un weekend da bollino nero. Quattro delle undici sedi territoriali restano chiuse tra oggi e domani, proprio in uno dei fine settimana più bollenti dell’anno per numero di presenze turistiche. Non si trovano medici disponibili.

Oggi il servizio è fuori uso nel diurno (10-20) e nel notturno (20-9) nella sede di Villagrande, tra domani mattina e lunedì mattina chiusi gli ambulatori di Talana e Tertenia. Doccia gelata per Bari Sardo, per la cui sede è già stata decretata la sospensione delle attività di assistenza per tutto agosto, un film già visto a luglio. Sul territorio i sindaci sono pronti alla mobilitazione. Lunedì l’Asl di Lanusei deciderà le sorti della guardia medica turistica di Tortolì, un servizio che al momento rischia di non decollare. Già certa l’inattivazione di Tertenia, Santa Maria Navarrese e Bari Sardo.

La situazione

Oggi alle 10 chiude l’ambulatorio di via Roma a Villagrande. Riaprirà alle 9 di domani. Sono due i servizi cancellati, il diurno e il notturno. È un fatto molto grave. «Non è pensabile non garantire un servizio essenziale. Sono allibito e preoccupato anche perché queste sono decisioni che vanno prese per tempo. Chiederò chiarimenti e che chi di dovere si attivi perché non riaccada, dice Alessio Seoni, 47 anni, sindaco di Villagrande. «Da oggi - annuncia il collega di Bari Sardo, Ivan Mameli (36) - siamo pronti alla mobilitazione di massa. Chiameremo in piazza tutti i cittadini: la sanità in Ogliastra non esiste più, c’è un silenzio tombale e fastidioso che non è più accettabile. Combatteremo perché venga garantito il diritto essenziale alla salute. Rischiamo un epilogo disastroso».

Polemiche

Nei giorni Tortolì, dove non passa settimana senza (almeno) una chiusura della guardia medica, il sindaco Massimo Cannas (55) si è detto «fiducioso su una pronta risposta risolutiva del caso». Ma la minoranza attacca: «La situazione - dichiara il consigliere Marcello Ladu (43) - è drammatica. Noi non parteciperemo più neanche un Consiglio comunale fino a quando non verrà risolta questa situazione. Sono stato il primo a lanciare l’allarme cinque mesi fa e il sindaco Cannas non ha mai ritenuto opportuno portare la discussione nelle sedi opportune. Abbiamo scritto a Regione e Prefetto per cercare di ripristinare la legalità amministrativa. Questa è un’amministrazione inadeguata e al di fuori della realtà».

