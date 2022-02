Vietato morire al Cto: manca l’obitorio 

Sono invece sei gli anni passati da quando l’ordine professionale infermieri Carbonia-Iglesias aveva chiesto dei chiarimenti non solo sulla mancanza di un’area destinata a divenire la camera mortuaria del Cto, ma anche sulle procedure di trasporto delle salme effettuate: «Con una certa sorpresa si apprende che nulla è cambiato rispetto alle segnalazioni sull’assenza dell’obitorio, pervenute nel 2016 – dichiara il presidente dell’Ordine Graziano Lebiu – nonostante i roboanti impegni assunti nell’ottobre del 2017 da parte della direzione generale Asl Carbonia. Ci auspichiamo che rispetto al passato, quantomeno i trasferimenti delle salme non avvengano più in violazione delle procedure del trasporto». Trasferimento del feretro che avviene tramite il necroforo che si occupa di condurlo per mezzo di un’ambulanza apposita, nei locali dell’obitorio del Santa Barbara.

Il Cto ancora non dispone di una camera mortuaria e chi passa a miglior vita, un ulteriore ultimo viaggio lo effettua all’interno di un’ambulanza che ha il compito di trasferire il feretro nell’obitorio del presidio ospedaliero del Santa Barbara in via San Leonardo.

Attesa vana

Sono passati sei anni da quando la direzione Assl, dopo essere stata interpellata sulla questione e sulle presunte violazioni delle procedure per il trasporto delle salme stabilite dai regolamenti nazionali e comunali di polizia mortuaria, aveva assicurato una celere risoluzione del problema. L’allora direttrice generale della Assl Carbonia Maddalena Giua, così si espresse: «La mancanza delle camere mortuarie al Cto rappresenta senza dubbio una situazione anomala che verrà superata entro la metà del 2018. I lavori sono già appaltati e fanno parte di un capitolato da 4 milioni che prevede una serie di opere di ristrutturazione del presidio. La direzione ha deciso di dare la precedenza ai lavori per la realizzazione delle camere mortuarie».

Una “precedenza” lunga cinque anni e lavori in corso sì appaltati, ma mai conclusi del tutto, non il tanto sufficiente da poter permettere di fornire all’ospedale di via Cattaneo un luogo idoneo ad ospitare un obitorio.

Sono invece sei gli anni passati da quando l’ordine professionale infermieri Carbonia-Iglesias aveva chiesto dei chiarimenti non solo sulla mancanza di un’area destinata a divenire la camera mortuaria del Cto, ma anche sulle procedure di trasporto delle salme effettuate: «Con una certa sorpresa si apprende che nulla è cambiato rispetto alle segnalazioni sull’assenza dell’obitorio, pervenute nel 2016 – dichiara il presidente dell’Ordine Graziano Lebiu – nonostante i roboanti impegni assunti nell’ottobre del 2017 da parte della direzione generale Asl Carbonia. Ci auspichiamo che rispetto al passato, quantomeno i trasferimenti delle salme non avvengano più in violazione delle procedure del trasporto». Trasferimento del feretro che avviene tramite il necroforo che si occupa di condurlo per mezzo di un’ambulanza apposita, nei locali dell’obitorio del Santa Barbara.

Il Comune

«Non ho competenza sugli spostamenti di un feretro sigillato – ammette il primo cittadino Mauro Usai – quel che è certo è che sarebbe opportuno risolvere la situazione e a tal proposito è da tempo che ho chiesto una cabina di regia in grado di far concludere tutti quei lavori che sono fermi da anni e che consentirebbero anche di dotare il Cto di una camera mortuaria». Gino Cadeddu intanto, Cgil e rsu aziendale, anticipa che in una riunione con i vertici dell’azienda sanitaria, si sarebbe auspicato l’imminente conclusione dei lavori atti all’apertura e del Laboratorio analisi e dell’area che verrà adibita ad obitorio. Intenti della risoluzione di alcune problematiche da parte dell’attuale amministrazione, confermate anche dal segretario territoriale della Fp Uil Efisio Aresti: «C’è la volontà di venire a capo delle criticità. La mancanza di un obitorio al Cto è un’indecenza denunciata più volte e spero venga realizzata prima possibile».

