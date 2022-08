Viene colpito alla testa dall’autobus in arrivo, cameriere in fin di vita 

Correvano verso la fermata in viale Diaz per salire sull’autobus, ma alla ragazza sono caduti gli occhiali e lui si è chinato poco oltre il marciapiede per raccoglierli. E il mezzo del Ctm l’ha inevitabilmente urtato: alla testa. È in condizioni gravissime all’ospedale Brotzu, il giovane di 31 anni Remesha Martin Elvis King, del Burundi, in città da quando era bambino e molto conosciuto non solo perché lavorava come cameriere in diversi ristoranti del centro, ma anche per il suo impegno nella Caritas diocesana. La ragazza è rimasta illesa, invece King ha riportato lesioni alla testa.

I primi soccorsi

A salvargli la vita è stato un carabiniere che, a bordo della propria auto, stava andando al Comando della Compagnia in via Nuoro per prendere servizio su un’auto di pattuglia del Radiomobile: ha visto il giovane per terra e, compreso che era in condizioni gravissime. l’ha tenuto in vita con tre massaggi cardiaci consecutivi. Nel frattempo è arrivata l’ambulanza medicalizzata del 118: King è stato trasportato al Brotzu, ancora vivo grazie all’intervento dell’appuntato scelto, ma la sua vita è appesa un filo. Fino all’arrivo della Polizia locale, l’appuntato del Radiomobile ha aggiornato al telefono il 118 sui parametri vitali.

La dinamica

L’incidente è avvenuto nella corsia di viale Diaz che porta verso il centro cittadino, all’altezza del parcheggio in piazza Marco Polo, un quarto d’ora prima delle sette del mattino. Una dinamica assurda e sfortunata, considerato che il mezzo pubblico ha urtato il giovane del Burundi perché si era chinato, forse era sceso dal marciapiede (ma il punto è ancora da accertare) per recuperare gli occhiali della sua amica cagliaritana. Assieme, avevano partecipato a una serata in un locale nel quartiere di Sant’Elia e stavano rientrando nelle loro case.