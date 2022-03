Vice preside aggredita a scuola 

Nella scuola occupata dagli studenti c’erano degli abusivi. Estranei ed irregolari. Quando poi sono stati sorpresi da alcuni insegnanti, hanno travolto e ferito la vice preside nel tentativo di darsela a gambe prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La professoressa, che aveva cercato di contrastarne l’irruzione, è stata letteralmente sopraffatta, scaraventata a terra. E così l’occupazione decisa dagli studenti nei giorni scorsi in contemporanea con altri istituti cagliaritani, è stata interrotta anticipatamente. «I nostri ragazzi avevano le migliori intenzioni, purtroppo la situazione è degenerata, un po’ strumentalizzata da gruppi esterni che avevano ben altre intenzioni», sostiene la dirigente, Maria Grazia Sanna.

I controlli

All’Eleonora d’Arborea i carabinieri sono arrivati eccome. Pattuglie delle stazioni di Stampace e Villanova. I militari hanno accertato che il gruppo, composto da una ventina di giovani, avrebbe anche rovistato in alcune aule, in particolare nel laboratorio di Fisica e il deposito dove il liceo linguistico, umanistico ed economico sociale custodiva i materiali anti Covid. Sono stati aperti gli scatoloni delle mascherine che sono state gettate per terra un po’ ovunque insieme a fogli di carta e altri documenti.

Le indagini

I carabinieri dovranno ora stabilire chi fossero i giovani entrati all’interno della scuola di via Carboni Boi e responsabili di atti di vandalismo che nulla avevano a che fare con l’occupazione dell’istituto andata avanti tranquillamente fino all’irruzione e alla fuga precipitosa. L’ipotesi è che tra gli abusivi ci fossero anche alcuni ex studenti dell’Eleonora d’Arborea.