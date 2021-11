Viale Marconi, transenne pericolose 

L’ultimo è successo proprio nella notte di sabato: a seguito di un tamponamento, due auto sono finite in cunetta ed è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. Per fortuna non ci sono stati feriti gravi e nessuno è stato trasportato in ospedale con il codice rosso.

Giacciono sempre nello stesso posto, anche se nell’arteria non c’è più l’emergenza, costringendo gli automobilisti a sobbarcarsi lunghe file nelle ore di punta fin dallo svincolo di Is Pontis Paris. Non solo: la notte non si vede niente e gli automobilisti se le trovano davanti soltanto all’ultimo momento con grandi rischi di incidenti.

In viale Marconi, all’altezza dell’ipermercato Carrefour, transenne e cartelli piazzati quasi un mese fa a circondare il solito tombino che sputava fuori acqua e allagava la strada non sono stati mai rimossi.

L’incidente

Ma i pericoli restano. Anche di giorno, se c’è anche una piccola coda di auto la visuale è ridotta e ci si accorge delle transenne solo quando si arriva alla deviazione e si è costretti a spostarsi bruscamente nella corsia di sinistra.

I Vigili urbani

«Cartelli e transenne», spiega il vice comandante della Polizia locale Antonello Angioni, «non sono state sistemate da noi ma da una ditta esterna su indicazione dei vigili del fuoco, che in quel giorno di allerta meteo, per via dei grandi pericoli avevano allertato anche la prefettura per il problema di viale Marconi». Sta di fatto però che passata l’emergenza nessuno si è preoccupato di togliere l’ingombro. «Anche se segnaletica e cartelli non sono nostri», assicura Angioni, «oggi o massimo martedì provvederemo a farli rimuovere e a ripristinare la viabilità».

Problema annoso

Quello di viale Marconi è un problema che si trascina da anni. Ogni volta che piove il tombino davanti al centro commerciale Le Vele non è in grado di smaltire l’acqua in eccesso e straripa. La strada si allaga e gli agenti della Polizia locale sono costretti a chiudere al traffico una corsia. Per cercare di tamponare la situazione ogni anno vengono scavate le cunette a bordo strada in modo che riescano a contenere l’acqua. Il problema però è che nemmeno questo basta e che gli allagamenti stanno creando danni anche al nuovo asfalto steso pochi mesi fa. In corrispondenza del tratto dove ci sono le transenne sono infatti già comparse le prime voragini.

Il guaio è che pare che al problema non ci sia soluzione. O meglio questa arriverà soltanto con la messa in atto del progetto di messa in sicurezza del tratto quartese di viale Marconi che è in mano alla Città Metropolitana.

I fondi disponibili

Il finanziamento è di un milione e mezzo di euro. È prevista la sistemazione della strada con la realizzazione di aree di sosta per i mezzi pubblici e di marciapiedi per assicurare l’accessibilità pedonale tra viale Marconi e Is Pontis Paris anche con la realizzazione di una passerella ciclopedonale in prossimità del canale di Is Cungiaus. Nel piano c’è anche la sistemazione della corsia di decelerazione verso il Carrefour e appunto la razionalizzazione delle reti di convogliamento delle acque meteoriche.

