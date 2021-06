Viale Marconi riapre, arrivare a Cagliari non è più un’odissea  

Viale Marconi riapre al traffico. A tempo di record, dopo quattro giorni di lavori, ieri alle 18,30 gli operai dell’impresa F.F. Serci di Guspini, hanno chiuso il cantiere per il rifacimento dell’asfalto nel tratto quartese tra la rotatoria all’incrocio tra via Marconi e viale Colombo e quello poco dopo l’ipermercato Carrefour. Già dalla serata di ieri sono state tolte le transenne e adesso l’arteria è di nuovo percorribile senza intoppi in tutta la sua lunghezza sia verso Cagliari, sia in ingresso alla città.

Lavori lampo

Nemmeno i più ottimisti forse si aspettavano che si facesse così in fretta. Ma la necessità era di correre per non lasciare chiusa troppo a lungo un’arteria così importante per la viabilità cittadina.

E così l’impresa subappaltatrice insieme alla ditta Andreoni che si era aggiudicata l’appalto, ha fatto davvero veloce, dirottando nel viale quartese una task force di operai e un grande parco mezzi che in soli quattro giorni, nonostante gli inevitabili disagi alla circolazione, ha grattato via il vecchio asfalto e poi stesso il nuovo bitume.

Ultimi disagi

Ieri i lavori si sono concentrati nella parte più difficile quella della rotatoria: il traffico in arrivo da Cagliari è stato deviato in via Bizet mentre si è cercato di mantenere aperto il più a lungo possibile quello in arrivo da viale Colombo, deviato soltanto quando sono entrate in azione le macchine bitumatrici.

Era il tratto più difficile anche perché si trattava di colmare un dislivello importante oltre che avere a che fare con automobilisti che cercavano di intrufolarsi tra le transenne e persino tra i mezzi in azione pur di aggirare il traffico. Eppure gli avvisi della chiusura erano stati chiari e dettagliati. Non solo erano stati sistemati nelle vie limitrofe i cartelli che indicavano la chiusura di viale Marconi e i percorsi alternativi, ma gli stessi avvisi lampeggiavano anche nei pannelli luminosi in entrata in città.

Così adesso si viaggia sull’asfalto nuovo da Is Pontis Paris in viale Marconi e poi in via Marconi fino allo svincolo con l’ex statale 554. E non sembra vero procedere senza scossoni.

La segnaletica

Ora bisognerà attendere circa quindici giorni per tracciare tutta la nuova segnaletica: linee di mezzeria, stop e attraversamenti pedonali. Per questo bisognerà fare attenzione e non superare i limiti di velocità, avendo cura di fare attraversare i pedoni laddove c’erano le strisce. Sarà ripristinato anche l’attraversamento pedonale rialzato all’altezza della clinica Sant’Elena. Prima di viale Marconi , la segnaletica sarà rifatta in via Marconi nel tratto da viale Colombo all’innesto con l’ex statale 554, dove l’asfalto è stato realizzato prima.

Gli altri interventi

Adesso ci sarà una pausa di circa 15-20 giorni dopo di che si procederà con gli asfalti nelle vie Della Musica, S’Arrulloni e Salieri.

«Era da tanto che a Quartu non si vedevano le strade asfaltate a nuovo» commenta Rita Mereu mentre transitava ieri mattina in viale Colombo, «speriamo che adesso non si dimentichino però delle altre strade che sono in condizioni critiche». Come ad esempio, aggiunge un’altra residente, Angela Dessì, «via Sicilia, via Danimarca e tante altre dove è caduta anche tanta gente, facendosi molto male».

