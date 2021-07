Viale Marconi, lavori senza fine 

Per i dannati del senso unico di viale Marconi non esisitono ore di punta. Giorno e notte affrontare l’arteria che collega Cagliari con l’Area vasta e i suoi centri equivale a un’impresa. Di mattina e di pomeriggio, nella migliore delle ipotesi, bisogna mettere in conto almeno mezz’ora di fila, sudore e imprecazioni. I sacrifici saranno ripagati una volta che i lavori saranno conclusi, era stato detto. Sarà, fattostà che l’appalto per la realizzazione di marciapiedi e sottoservizi, che doveva essere concluso entro il primo febbraio di quest’anno, è ancora in alto mare e la fine sembra ancora molto lontana. Intanto affrontare il viale, anche se forse è improprio chiamarlo così visto il taglio degli alberi, è un’odissea, appesantita dal caldo torrido di questi giorni. Per fortuna le scuole sono chiuse.

Ordinaria follia

Viale Marconi, ore 9, Is Pontis Paris, direzione Cagliari. L’afa è asfissiante. Il sole picchia e i nervi saltano con facilità, il concerto di clackson è assordante, ma è solo uno sfogo contro l’impotenza: ci si muove a passo di lumaca. La fila di lamiere arroventate supera il calvalcavia. Chi non ha l’aria condizionata è in un bagno di sudore. Le imprecazioni volano. «È così tutti i giorni a tutte le ore», racconta sconsolato Luigi Daga, benzinaio di 26 anni, mentre fa il pieno a un’auto e sorride sulle maledizioni di una donna su una vecchia Fiat Punto ferma dall’altra parte del guardrail. «Dalle 7,30 del mattino è un inferno, in certi momenti la fila arriva sino a viale Colombo». Il benzinaio conosce le cause ma non i rimedi. «È così da quando hanno istituito il senso unico e piazzato il semaforo che consente l’accesso, per chi esce dal capoluogo, all’asse mediano.

In alto mare

Per chi da Quartu, Quartucciu, Selargiu o Sinnai va a Cagliari lo scenario è sempre lo stesso. Nel primo tratto niente mezzi od operai in movimento, in compenso i reticolati di plastica arancione sorretti da tondini di ferro a delimitare quelli che dovrebbero già dovuti essere marciapiedi fanno parte del paesaggio stradale che continua sino all’ex istituto industriale. Il primo vero intoppo proprio lì, all’incrocio con via Mercalli. Quella che un tempo era una piazzola spartitraffico è stata trasformata in discarica di macerie e vecchi dissuasori. Il semaforo rosso, che consente l’uscita dall’autoparco di Polizia e da attività commerciali, amplifica l’incubo. Prossimo step metropolitana per poi, dopo poche centinaia di metri arrivare al cono dell’imbuto: l’ingresso del quartiere Europeo e lo svincolo dell’Asse mediano. Qui due ruspe caricano il materiale degli scavi, mentre un martello pneumatico perfora il cemento e una decina di operai armeggia con pale e picconi. Una betoniera percorre contromano viale Marconi tra ambulanze, bus e taxi: il caos. Superato l’incrocio con Genneruxi tutto sembra tornato normale in un giorno come tanti di sudore, imprecazioni e tempo buttato.

Troppo traffico

L’ultima proroga (la terza) è del 6 luglio quando vengono concessi all’associazione temporanea di imprese Cisaf e Sarda Strade, che si sono aggiudicate l’appalto da 1,560 milioni di euro, ulteriori 90 giorni che fanno slittare dal primo febbraio al 4 ottobre la conclusione dei lavori. Perché un ritardo così clamoroso? «L'impresa sta lavorando in mezzo al traffico, gli operai si devono bloccare quando passano i Vigili del fuoco, le ambulanze, poi abbiamo rallentato per inserire, visti gli scavi, i sottoservizi di Abbanoa», afferma l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. Già, come non prevedere colonne di auto in viale Marconi. «L’organizzazione non è stata all’altezza». Si va avanti a proroghe, la terza, ma di penali sino a ora non se ne vedono. «Sarà l'ultima, non tollereremo ulteriori ritardi».

