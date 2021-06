«Viale Marconi e viale Diaz, sì alle ciclabili» 

Una pista ciclablile in viale Marconi e una in viale Diaz. La Consulta della mobilità sostenibile prova a incidere su due assi fondamentali della viabilità cittadina e dimostra al Comune non solo che gli interventi sono fattibili ma che possono essere fatti ora.

Domenica scorsa, in occasione della terza Pedalata della “Città che Cambia”, circa duecento persone hanno provato a percorrere le due strade nel rispetto del codice della strada. «Il corteo non ha potuto percorrere viale Marconi in direzione Quartu ma ha dovuto utilizzare l’Arginale, che è una strada che viene percorsa a velocità medie di 79/90 chilometri orari», raccontano. «Visto che i lavori in viale Marconi sono ancora in corso e la sezione è sufficientemente larga, sarebbe opportuno ridurre la larghezza delle due corsie veicolari e tracciare le ciclabili in entrambi i sensi», sostengono alla Fiab.

Quanto a viale Diaz, la configurazione attuale prevede una corsia preferenziale esageratamente larga, ben 4 metri contro i 3,50 delle corsie normali, una per i veicoli larga dai 3,65 ai 3,75 metri (di norma una corsia è larga 2,75) oltre a una banchina larga dai 50 agli 80 centimetri, nella quale è vietato circolare. «Eliminando la zebratura, riducendo la preferenziale ai 3,50 metri e rimodulando la corsia veicolare, che resterebbe comunque larghissima, si potrebbe creare la corsia ciclabile in questo itinerario fondamentale».

