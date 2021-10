Viale Marconi, cantiere più vicino 

Il finanziamento è di un milione e mezzo di euro. È prevista la sistemazione della strada con la realizzazione di aree di sosta per i mezzi pubblici e di marciapiedi per assicurare l’accessibilità pedonale tra viale Marconi e Is Pontis Paris anche con la realizzazione di una passerella ciclopedonale in prossimità del canale di Is Cungiaus.

Il progetto, che vedrà nascere marciapiedi, sottoservizi e passerelle pedonali, è in mano alla Città Metropolitana anche se i tempi per l’apertura dei cantieri non si annunciano brevissimi.

Prima Cagliari, dopo Quartu. Anche il tratto cittadino di viale Marconi, dalla rotatoria di viale Colombo fino all’incrocio con Is Pontis Paris, si prepara a cambiare volto.

Il progetto, che vedrà nascere marciapiedi, sottoservizi e passerelle pedonali, è in mano alla Città Metropolitana anche se i tempi per l’apertura dei cantieri non si annunciano brevissimi.

Nei prossimi dieci giorni si completerà la procedura del conferimento dell’incarico ai professionisti che chiuderanno il progetto definitivo esecutivo e si deciderà la direzione dei lavori. Dopo di che si passerà a tutta la fase dell’approvazione prima di poter dare il via all’intervento.

Costi e progetto

Il finanziamento è di un milione e mezzo di euro. È prevista la sistemazione della strada con la realizzazione di aree di sosta per i mezzi pubblici e di marciapiedi per assicurare l’accessibilità pedonale tra viale Marconi e Is Pontis Paris anche con la realizzazione di una passerella ciclopedonale in prossimità del canale di Is Cungiaus.

Nel piano anche la sistemazione della corsia di decelerazione verso il Carrefour e la razionalizzazione delle reti di convogliamento delle acque meteoriche. Passo questo importantissimo per dire definitivamente addio agli allagamenti. Basta infatti un po’ di pioggia per mandare in tilt l’arteria fra le più trafficate dell’Isola. All’altezza del Carrefour il tombino che non riesce a contenere l’acqua in eccesso straripa, la carreggiata si allaga e quasi sempre la Polizia locale è costretta a chiudere al traffico una corsia con conseguenti code e proteste. Per questo ogni anno vengono scavate le cunette in modo che possano trattenere l’acqua e ridurre i disagi.

Strada ad alto rischio

Oggi il tratto quartese di viale Marconi è una giungla dove a rischiare sono soprattutto i pedoni, migliaia che si dirigono ogni giorno verso gli ipermercati e le altre attività commerciali della zona. Come Marta Piras, 25 anni studentessa: «Siamo costretti ad aspettare l’autobus in cunetta a ridosso della carreggiata con le auto che sfrecciano ad alta velocità. Lo facciamo sotto il sole cocente d’estate e sotto la pioggia d’inverno». Perché la pensilina c’era ma il Ctm dopo i ripetuti attacchi dei vandali era stato costretto a rimuoverla. «Però non è giusto che per colpa di pochi paghino tutti» aggiunge Cristian Farris 56 anni disoccupato,«se proprio la pensilina si doveva togliere dovevano trovare qualche alternativa. Gli ipermercati richiamano tantissima gente e a volte alla fermata ci sono anche 30-40 persone».

Il nuovo asfalto

Di recente il Comune ha invece provveduto ad asfaltare a nuovo il tratto di sua competenza di viale Marconi e successivamente è stata tracciata anche la segnaletica. Per ora davanti alla clinica sono state realizzate le strisce che presto dovrebbero essere sostituite da un attraversamento pedonale rialzato come quello che c’era prima dei lavori dell’asfalto. In precedenza era stata invece l’Anas a stendere il nuovo bitume nel tratto da poco dopo l’ipermercato Carrefour fino ai vigili del fuoco, ponti compresi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata