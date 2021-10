Viale Marconi, arrivano i dossi 

Due corsie per svoltare a sinistra verso l’Asse mediano, una per andare verso Cagliari. Fa discutere la nuova segnaletica tracciata in viale Marconi dopo la stesura del nuovo manto d’asfalto. Ma dietro la decisione c’è uno studio dei flussi di traffico che dimostra che sette auto su dieci si dirigono verso l’Asse mediano per imboccare la rampa in direzione Pirri o quella in direzione centro o Poetto.

Lo studio

Il primo supporto scientifico è contenuto nello studio del Cirem, il Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche e Mobilità dell’Università di Cagliari, che è la cornice dentro la quale cinque anni fa l’assessorato regionale ai Lavori pubblici guidato da Paolo Maninchedda ha costruito (e finanziato), assieme al Comune, la rivoluzione nel viale. Ci hanno lavorato, con gli ingegneri della Regione, quelli di Palazzo Bacaredda e un pool universitario. Sono loro ad aver studiato il senso unico e, in generale, il progetto di mobilità che nei prossimi giorni si concluderà, almeno nella prima fase, con la fine dei lavori del primo lotto del cantiere.

Prima di tracciare la segnaletica, anche nei giorni scorsi i tecnici dell’assessorato alla Viabilità si sono recati nel viale ed hanno rilevato ulteriormente i flussi di traffico, poi hanno deciso. E dopo due giorni dal tracciamento delle linee hanno avuto conferma della fluidità della manovra. «In ogni caso se nelle prossime settimane sarà necessario apportare dei correttivi lo faremo», spiega l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu. La tracciatura della segnaletica terminerà – dice Mereu – entro questa settimana, al massimo i primi giorni della prossima settimana.

I dissuasori

Ma c’è una novità: tra l’incrocio di via Mercalli e quello di via Vienna, sono stati realizzati tre dossi per limitare la velocità delle auto. Dopo l’allargamento della carreggiata, molti automobilisti hanno scambiato la strada per una pista di Formula Uno rendendo pericoloso attraversare la strada. Da qui la decisione di creare tre dissuasori rialzati all’altezza della concessionaria Opel, dell’ingresso dell’Iper Pan e poco prima dell’ingresso del Quartiere europeo.

Le critiche

«Noi prendiamo decisioni a ragion veduta e sempre per il bene dei cittadini», chiarisce l’assessore, «e abbiamo il dovere di pensare a chi rischia la vita non agli opinionisti di professione che criticano senza sapere. I disagi su viale Marconi ci sono sempre stati anche prima del varo del senso unico ed è normale che quando si lavora nella strada più trafficata della città si creino difficoltà ai cittadini. Non è un progetto che ha concepito questa Giunta ma sono certo che funzionerà e, lo ribadisco, se sarà necessario apporteremo nuovi correttivi», ha aggiunto. In arrivo, nei prossimi giorni, anche novità sugli accessi alle attività commerciali della zona, uno dei nodi ancora da sciogliere.

