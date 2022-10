Viale Colombo, il giallo dei reperti punici 

Traffico in tilt per i cantieri del tratto della metro Repubblica-Matteotti-Stazione FS che dovrebbero concludersi nel 2024. In viale Diaz e in viale Colombo si procede a passo d’uomo in un’unica corsia per entrambe le direzioni con inevitabili malumori. La “colpa” è dei lavori per l’attraversamento stradale «della condotta che farà defluire l’acqua dalla vasca di laminazione di Piazza Mad re Teresa di Calcutta a Su Siccu», spiega Alessio Mereu, assessore alla Viabilità del Comune. «Cantieri che si sono dovuti fermare per alcuni ritrovamenti archeologici e condotte d’acqua sconosciute», afferma. Alcuni ritrovamenti di età punico-romana sono infatti sotto la lente della Soprintendenza Archeologica.

Tempi lunghi

Comunque sia, in viale Diaz per percorrere i 400 metri che separano il semaforo dell’incrocio di via Sonnino a quello del “Mediterraneo” ci si impiegano anche due minuti e mezzo. Automobilisti imbufaliti anche in viale Colombo, dove, tra il Nautico e l’Alberti il traffico è convogliato su un’unica corsia con la colonna diretta verso Sant’Elia- Poetto costretta a rallentare per consentire alle auto che arrivano dalla direzione opposta a rientrare nella naturale corsia di marcia.

Come se non bastasse si aggiunge il cantiere di piazza Madre Teresa di Calcutta, che ha eliminato decine di parcheggi: «Quello di piazza dei Centomila è spesso impraticabile», spiega Francesca Simbula, bancaria. «Siamo costretti a fare le acrobazie nel traffico per venire al lavoro. Hanno tolto tutti i parcheggi. In più il giovedì c’è il mercatino. Abbiamo fatto denunce su denunce, invano. Poi – prosegue – è pericoloso il transito a piedi di fronte al “Mediterraneo” dove non c’è il passaggio pedonale protetto, nonostante il cartello indichi “pedoni a sinistra”».

Disperato Giuseppe Conti, l’edicolante della piazza: «Senza parcheggi non riesco più a lavorare, la gente non si ferma. Il volume di lavoro è diminuito almeno del 60 per cento. Sono disperato», dice. Tormentata ricerca di un posto libero anche dalla parte residua del parcheggio della piazza con l’ingresso di Viale Bonaria.