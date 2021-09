Viale Colombo, caos infinito 

Per snellire il traffico c’era l’idea della sincronizzazione dei semafori: a differenza di quanto per esempio accade nell’ex statale 554, in viale Colombo i semafori distanziati di pochi metri tra loro, scattano in tempi differenti per cui se ad esempio procedi con il verde all’incrocio con via Nenni poi ti devi fermare poco dopo al semaforo all’incrocio con via Magellano.

Dall’incrocio con via Marconi e fino almeno a quello con via Panzini, le code sono all’ordine del giorno, soprattutto nelle ore di punta e d’estate le file si allungano fino al piccolo rondò all’incrocio tra via San Benedetto e via Salieri. Le cose peggiorano poi il mercoledì quando via della Musica viene chiusa per l’allestimento del mercatino rionale, che ancora non è stato trasferito.

Viale Colombo continua ad essere una giungla dove si parcheggia in prossimità degli incroci ostruendo la visibilità a chi esce dagli svincoli, dove i pedoni che attraversano rischiano ogni giorno la vita e dove i progetti per migliorare la viabilità sono sempre rimasti chiusi in un cassetto.

L’ultimo incidente è di due giorni fa: un’auto che svoltava da via Verga si è scontrata con una che procedeva in viale Colombo. Niente di grave per fortuna, ma è l’ennesimo episodio in quella che è una delle arterie più trafficate della città.

Disagi

Onda verde

Anche la sostituzione nel 2016 di tutte le centraline dei semafori nell’ambito del progetto Its con il Ctm e i Comuni dell’area vasta, non aveva poi portato all’onda verde, ovvero al verde simultaneo di tutti gli impianti distribuiti lungo l’arteria, così come non aveva avuto seguito nemmeno la proposta di creare dei mini rondò negli incroci tra piazza Santa Maria e via Parini.

«Ed è un peccato che non abbiano mai messo in pratica la modifica dei semafori» commenta un’automobilista. Lucia Cocco, «perché sicuramente ci sarebbero meno code . Ma preferiscono complicarsi e complicarci la vita». Meno fiducia invece ispirano le mini rotatorie: «Secondo me peggiorerebbero le cose» dice un altro residente, Andrea Vacca, «perché si creerebbero code come già accade al rondò di via Salieri».

In precedenza era stata ventilata anche l’ipotesi di realizzare il senso unico, ma la questione era tramontata a seguito delle accese proteste dei commercianti nella zona.

