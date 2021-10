Viale Colombo, altolà dei negozianti: «No al senso unico» 

«In questo modo», spiega Lello Sechi, titolare del negozio di abbigliamento Geronimo, «viale Colombo farà la fine di via Eligio Porcu. Tanto la vogliono proteggere dalle auto che alla fine non ci passerà nessuno. Viale Colombo è bella perché è a quattro corsie, ci sono parcheggi da una parte all’altra. Perché cambiare se va bene così?».

Si torna a parlare del senso unico in viale Colombo e la reazione è sempre un coro di «no». L’idea avanzata dal sindaco Graziano Milia di trasformare la viabilità in una delle strade più trafficate del territorio - inserendola comunque all’interno di un progetto più ampio - non piace quasi a nessuno, né ai cittadini, né tantomeno ai negozianti della zona che hanno paura che questo decreti definitivamente la morte della via commerciale. L’ipotesi di istituire il senso unico era già stata avanzata anni fa ma il progetto era rimasto in un cassetto proprio a causa della rivolta dei negozianti.

Le voci

Poco più avanti i pareri sono identici. «Per noi sarebbe l’ennesimo colpo basso», dice Andrea Torello, 53 anni, del Motor Point Racing, «i clienti di passaggio sono importanti». Poi c’è anche una questione di sicurezza: «Già vanno a 100 all’ora, con il senso unico sarebbe ancora peggio».

Dello stesso avviso anche Monica Massidda dell’omonimo negozio di ottica, e il collaboratore Nicola Atzeni: «Non siamo d’accordo», commentano, «e poi il traffico di ritorno dove passerebbe? Per le nostre attività sarebbe un problema».

A creare ancora più polemiche è poi il fatto che il senso unico sarebbe studiato da viale Marconi verso il mare. <Noi abbiamo tantissimi clienti che vengono da litorale e dove dovrebbero passare?> dice Marcella Foti 53 anni di Sciccherie abbigliamento, «ci sarebbero solo effetti negativi per il commercio. Mi auguro davvero che non facciano una cosa del genere». Corrado Esposito di Cucciolandia aggiunge: «Col doppio senso chiaramente c’è un doppio flusso e con un senso unico per di più verso il mare, noi finiremo per soffrirne in tantissimi».

Le incognite

I pareri non cambiano tra i cittadini che si spostano in auto e che di sobbarcarsi lunghi giri per raggiungere il centro della città proprio non ne vogliono sapere.

«Che senso ha cambiare la viabilità in una strada che non ha particolari problemi?», dice Federica Pintus, 42 anni, «sarebbe meglio mettere in pratica la sincronizzazione dei semafori», ovvero la tanto discussa onda verde. Ora invece i quattro semafori ravvicinati scattano in tempi differenti: così si passa col verde a un incrocio ma si è costretti a fermarsi pochi metri dopo al rosso dell’altro semaforo. Il risultato sono lunghe code, tutti i giorni, soprattutto nelle ore di punta. I problemi aumentano il mercoledì: la presenza del mercatino settimanale in via Della Musica fa confluire tutto il traffico in viale Colombo, dove si crea un grande ingorgo.

Il progetto

Eppure all’inizio del 2016 sembrava arrivata la soluzione: nell’ambito del progetto Its con il Ctm e i Comuni dell’area vasta, erano state sostituite tutte le centraline dei semafori, passo essenziale per il controllo a distanza degli impianti intelligenti. «Il senso unico non mi sembra una buona idea», dice Marina Cocco, 64 anni, «questa è la strada principale della città e sarebbe un disagio per tutti. Viale Marconi con il senso unico è diventata un inferno». E ancora Emanuela De Martino, 46 anni: «Non c’è una logica: non è una strada stretta e il doppio senso non craa alcun problema». Patrik Atzori rileva: «Nelle altre vie si creerebbe il caos».

