Viale Buoncammino,  cinque chioschi chiusi in attesa del restyling 

Su 8 chioschi, in viale Buoncammino ne sono rimasti aperti solo 3. Il primo lo si incontra poco dopo Porta Cristina. Il titolare dice la sua sulla situazione di uno dei luoghi storici più suggestivi di Cagliari: «Io non posso lamentarmi, questo pezzo è stato riqualificato nel 2016 ed è fruibile a tutti, oltre ad essere bello esteticamente. Penso che viale Buoncammino meriti più attenzione. Ci vorrebbe un info point: i turisti chiedono informazioni a me».

Poco più avanti, in piazzetta Fernando Pilia, c’è un altro bar. Anche questo tratto è stato riqualificato, ma il proprietario, Claudio Ara, rileva alcune criticità: «Mancano i servizi igienici; ai nostri clienti e ai turisti metto a disposizione il bagno privato. Più volte ho chiesto al Comune di posizionare dei bagni prefabbricati, ma invano. Mi sono adoperato io stesso per allacciare le fogne. La mia è una lotta contro i mulini a vento». Da piazza Aquilino Cannas al distributore di benzina la passeggiata è frequentata da tanta gente.

Ma più avanti, fino alla fine del viale, lo scenario cambia: pavimentazione sconnessa, illuminazione e servizi assenti, e chioschi completamente abbandonati, immersi nell'incuria. L’unico aperto in questo tratto si trova di fronte all’ex carcere. Il proprietario è Mario Dessì: «La sera siamo avvolti dalle tenebre, le uniche luci sono quelle del mio chiosco, le lascio accese appositamente, e quella dell’ex carcere. Ma non bastano, camminare al buio in questa pavimentazione è pericolosissimo». Dieci anni fa Dessì ha dovuto chiudere l’attività che aveva vicino all’attuale bar, «perché il suolo antistante è in completo degrado, mai ripristinato, le radici degli alberi stanno sfondando l’interno del chiosco, hanno spaccato dei tubi che hanno creato una falda acquifera che ha fatto sprofondare parte del locale». E per via del buio, qualcuno lo ha anche vandalizzato. Ernesto Tiddia prende il sole seduto su una panchina in piazza Aquilino Cannas: «Ormai frequento solo questo tratto, in passato presi una storta inciampando nella vecchia pavimentazione». Fabiana Vacca torna dalla facoltà di Scienze politiche: «Sto attenta a dove metto i piedi, ma di sera ho paura di camminare al buio». Davide Caria lavora nelle vicinanze: «Spero che completino la riqualificazione perché così non si può andare avanti». I fondi dal programma React-Eu ci sono. Ora tocca preparare i progetti e affidare i lavori. L'intervento di restyling, secondo la tabella di marcia, va progettato, eseguito e rendicontato entro il 2023.

