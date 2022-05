Viaggio nel passato tra i segreti dell’archivio 

Era il 1872 quando un giovane piemontese si trasferì ad Iglesias per fondare una comunità valdese; ottenne il permesso a patto di vivere e professare il proprio credo oltre i 700 metri sul livello del mare. Quella di Bartolomeo Benech fu alla pari di quella del sassarese, l’unica altra comunità valdese in territorio sardo. È una delle tante vicende che è possibile scoprire tra le migliaia di microstorie che, tassello dopo tassello, mostrano lo spaccato di un secolo e oltre di quotidianità iglesiente.

I documenti

Piccoli e grandi racconti di vita custoditi fra i plichi dell’Archivio storico comunale.Come quella di Giovanni “di Serrenti”, che venne assunto nel cantiere di Campo Pisano nel 1946, e che ogni fine settimana tornava a piedi nel suo paese, atteso da una famiglia molto numerosa: morì per infortunio in miniera nel 1965. O quella di Carmelina “di Masua”: orfana di padre, viveva nell’istituto d’Infanzia e Patria e aveva circa 10 anni quando, nel 1924, la madre chiese di poterla riaccogliere perché avendo trovato un nuovo marito, le sarebbe occorso un aiuto in casa anche in virtù delle nozze della sorella maggiore. L’ Archivio, oggi , sarà il protagonista della cerimonia per l’inaugurazione del “Museo del Breve di Villa di Chiesa”. Una parte dei suoi locali accoglierà il documento più antico d’Iglesias che rimarrà esposto fino al 10 giugno. Ma se il “Breve” e la sua elaborazione legislativa risalente al XIV secolo, racconta la macrostoria cittadina, i documenti sconosciuti ai più, custoditi fra i fascicoli di decine di scaffali, rappresentano per la responsabile dell’Archivio storico Daniela Aretino, un tesoro altrettanto inestimabile: «Spesso troviamo documenti molto particolari, specialmente quando prepariamo i laboratori didattici. Ultimamente ci siamo imbattuti in alcune lettere risalenti ai primi anni del 1900, quando alcune maestre lamentavano la penuria di alunne e alunni, costretti a casa perché alcune non avevano il gonnellino da indossare e altri erano stati mandati a “servire”» .

Consultazioni

I documenti vengono spesso consultati anche per una semplice ricerca genealogica: «Ma quando si comincia a sfogliare si presenta un nuovo mondo. Ci sono tante storie che hanno la capacità di rapirti e farti rivivere lo scorcio di un’esistenza passata». Ritagli di vita, come quelli dei minatori che, grazie alla digitalizzazione di 12 mila tessere, potranno presto essere restituiti alla memoria dei nostri giorni. Anna Rita Cuccu cercava fra i plichi dell’Archivio di ripercorrere la storia della propria famiglia: «Mi sono imbattuta in quella del mio trisnonno Bartolomeo Benech, arrivato ad Iglesias per gestire la miniera di Reigraxius e fondare una comunità valdese. - racconta - È indescrivibile la sensazione provata scoprendo la sua vita. Ho appreso che nel 1884 fu uno dei fondatori della Soims (società operaia industriale di mutuo soccorso) e che uno dei sentieri del parco Linasia è a lui dedicato. Ho persino trovato le pagelle delle elementari del 1897 di mio bisnonno».