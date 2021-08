Viaggio a vuoto per l’ecografia 

Un’ecografia urgente è diventata per un pensinato di Dolianova un’avventura senza fine. Gaetano Garau, 67 anni, affetto da una patologia cronica sta affrontando una vera e propria odissea. Nei giorni scorsi un improvviso malore lo ha portato, su consiglio del suo medico di base, in un ospedale di Cagliari: visita chirurgica e la raccomandazione di produrre entro le 72 ore successive un’ecografia e un consulto specialistico. Nessuna disponibilità nelle strutture ospedaliere vicine per le analisi richieste.

Il racconto

«Sono rientrato a casa molto preoccupato - dice Garau - ho subito provato a prenotare online: impossibile comprendere il funzionamento del sistema. A quel punto ho contattato il Cup: la data più vicina per l’ecografia, sabato 7 agosto nell’ospedale San Martino di Oristano. Per l’esame specialistico, lunedì 9 ad Isili». Un tour sanitario di 270 km: 170 per andare e rientrare da Oristano e altri 100 da mettere in conto per Isili, unica possibilità per avere subito i referti e procedere con le cure. Un pesante sacrificio per una persona provata da una malattia cronica. «Nonostante le mie condizioni di salute, ho deciso lo stesso di affrontare il viaggio – aggiunge Garau – sabato sono arrivato al San Martino con un buon margine di anticipo ma mi sono trovato davanti una spiacevole sorpresa: il medico incaricato dell’ecografia era assente. Inutile il tentativo dell’operatrice del triage di rintracciare un sostituto Ho aspetto invano per due ore». Il viaggio a Oristano si è concluso con un nulla di fatto. Gaetano Garau è rientrato a Dolianova senza la relazione clinica.

Nessun referto

«Senza questo referto non posso fare la visita specialistica, questo ritarderà la diagnosi e le cure da affrontare, per non parlare dello sforzo enorme che nella mia condizione ho dovuto fare per andare a Oristano e dell’attesa inutile per cercare di risolvere il problema». Un disguido nel sistema di comunicazione tra Cup e ospedale che allunga ulteriormente i tempi di prenotazione già dilatati a causa dell’emergenza sanitaria. «Mi chiedo – conclude Garau – cosa può essere successo: possibile che un appuntamento trasmesso e confermato dal Cup si sia perso nel nulla o si tratta di una grave distrazione da parte dell’ospedale?».

