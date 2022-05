Viabilità, le proposte per decongestionare le strade più trafficate   

Trovare soluzioni alternative al problema dell'intenso traffico che si riversa sul centro storico di Pirri, in particolare via Riva Villasanta, via Italia, via Balilla e via Santa Maria Chiara.

Questo lo scopo della proposta di modifica della viabilità fatta dalla Commissione Traffico presieduta da Riccardo Cabras, e votata all'unanimità dal Consiglio della Municipalità. Oltre all’urbanizzazione di via degli Astri e via Verga, i proponenti chiedono al Comune l’eliminazione del semaforo di via Vesalio e al suo posto una rotonda “a otto”, che consenta l’inversione di marcia. Si chiede poi che via Zucca venga prolungata con sbocco su via Montecassino (intervento peraltro già programmato con la lottizzazione Ambu), che in via Edera venga creato uno sbocco su via Torricelli e la messa in sicurezza dello svincolo sulla 554 con una corsia di accelerazione e decelerazione per agevolare l’ingresso e l’uscita da via Is Corrias. «Questi interventi porterebbero alla realizzazione di collegamento esterno intorno al centro storico di Pirri», osserva Cabras, secondo il quale «sarà fondamentale l’installazione di cartelli direzionali che guidino gli automobilisti nelle strade esterne come via degli Astri e via Verga, via Torricelli e via Vesalio o le strade extra urbane».

La presidente della Municipalità Maria Laura Manca dice che «la proposta è frutto del lavoro della commissione che ha svolto vari sopralluoghi. Lanciamo un messaggio forte all'amministrazione di Cagliari: è possibile pensare a una soluzione per Pirri senza per forza sconvolgere l'assetto attuale. I lavori della commissione e del consiglio proseguiranno insieme alle associazioni per una proposta anche di mobilità sostenibile».

