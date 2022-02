Viabilità, bonifiche e turismo da rilanciare 

La città che vorrei. a pochi mesi dalle amministrative, è il tema di una passeggiata per le vie di Sant’Antioco. Gli antiochensi amano il loro paese, la propria isola, ben consapevoli che c’è comunque tanto da fare in quello che tutti considerano un vero “paradiso terrestre”.

Le richieste

«Chiedo una migliore viabilità che ci unisca al resto del Sulcis” è l’auspicio della ginecologa Gianna Pittau mentre Ferruccio Cauli, titolare di un bar evidenzia le difficoltà per i giovani: «Non c’è lavoro e mi preoccupo soprattutto per i miei figli. L’idea è quella di vendere tutto per poter andare con loro e investire in Spagna». Il futuro però, sarebbe già tracciato secondo l’imprenditore Fabrizio Steri che lo vede “roseo: «Il nostro paese ha la fortuna, dopo il passato industriale, di avere oggi una serie di piccole aziende nel settore della produzione alimentare, il futuro è questo. Bisogna continuare con la produzione agroalimentare che comincia a essere presente in tutta la Sardegna». L’elenco delle richieste a chi si candiderà a governare Sant’Antioco per i prossimi cinque anni è lungo e dettagliato: «Vorrei un’amministrazione che punti decisamente ad unire nuovamente Sant’Antioco al resto delle Mediterraneo - dice Sandro Orrù, ingegnere - ovvero che punti sulle potenzialità di un porto turistico altamente qualificato e che si adoperi per l’attuazione delle bonifiche delle aree ex-Sardamag”. Uno dei punti deboli si riscontra nelle infrastrutture indispensabili. «L’impianto fognario è uno dei problemi più seri del paese - dice Gino Lobina, pensionato - e infatti non passa giorno senza vedere l’autospurgo all’oper»”. La diretta conseguenza di un depuratore sottodimensionato che mostra le sue carnee soprattutto nei mesi estivi quando la popolazione aumenta con la presenza dei turisti. «Bisognerebbe attirare investimenti per favorire lo sviluppo turistico - dice Andrea Perra, barman - creare inoltre struttura ricettive se si vuole davvero fare turismo».

Territorio disunito

«Se non si ha una visione complessiva territoriale non si potrà mai avere un futuro in un singolo paese - dice l’ex sindaco Mario Corongiu che non h aintenzione di ricandidarsi - la forza contrattuale che al momento non vedo sta nell’unità di tutti i sindaci del Sulcis che assieme possono rivendicare e far valere la loro forza, ma purtroppo si gioca ancora per campanili. Quindi la vedo in salita non solo per Sant’Antioco ma per tutto il territorio. Manca il coordinamento della Provincia. Può non essere condivisibile, però oggi non c’è un piano alternativo alle linee di sviluppo che erano state dettate allora, quando, per la determinazione di un territorio, due Ministri scapparono in elicottero». Il geometra Nicola Matta il futuro lo vede come un parco giochi. «Vorrei che tornassero gli anni d’oro dei locali del centro strapieni - dice - io ero un bambino, però, da come me lo raccontano doveva essere talmente bello che mi sembra di aver vissuto l’indimenticabile movida lagunare».