Via vigne e oliveti, il cimitero si espande 

I nuovi loculi del cimitero di Assemini troveranno spazio in un’area di ottomila metri quadri dove oggi prosperano vigneti e uliveti. Il progetto di ampliamento del camposanto ha appena ottenuto il via libera di Ats: 2.896 sepolture saranno realizzate nei terreni verso l’ecocentro, costeggiati dalla pista ciclabile della Sulcitana per Decimomannu. Per attuare il piano, il Comune dovrà procedere all’esproprio per pubblica utilità della superficie interessata.

L’ampliamento del cimitero è un tema caldo da anni, da mesi caldissimo considerata l’emergenza loculi che ha costretto il Municipio ad avviare un vasto piano di revoca delle concessioni delle sepolture occupate da più di cinquant’anni e di quelle prenotate ma ancora vuote.

Pubblica utilità

L’Ats ha dato il via libera alla realizzazione di 744 loculi, 208 inumazioni, 1.296 cellette ossario e 648 spazi per le ceneri. «Questo è il progetto generale che sarà portato in Consiglio comunale in una delle prossime sedute», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Di Gioia. «Sarà necessario procedere con espropri di pubblica utilità, già accordati con i proprietari dei terreni». L’ampliamento costa 900 mila euro: «Per attuarlo – continua Di Gioia – sarà anche necessario approvare un piano cimiteriale, assimilabile a quello urbanistico di un quartiere del centro abitato: regole e linee guide di costruzione, volumetrie e numero di spazi per i defunti». Una corsa contro il tempo: «L’obiettivo è pubblicare la gara per l’ampliamento (iniziando da recinzione e infrastrutture principali) entro quest’anno per avere entro i prossimi due i primi corpi loculi già realizzati».

Cantiere aperto

Nel frattempo sono in corso i lavori per gli ultimi spazi realizzabili all’interno dell’attuale perimetro del camposanto: «Parliamo di due corpi per 128 posti salma», ricorda l’assessore Di Gioia. «È in corso inoltre la progettazione per gli ultimi due lotti con ulteriori 128 spazi per i defunti. A questi interventi si aggiungeranno quelli per nuovi ossari (circa 200) e la demolizione del muro di confine, con anche la costruzione di un primo stradello, viale verso la nuova area cimiteriale. Considerati i numeri (140 decessi all’anno), con questi interventi dovremmo riuscire a contrastare l’emergenza loculi per almeno due anni, in attesa dell’inizio dei lavori di ampliamento del camposanto ormai non più rinviabili».

L’emergenza

La necessità di reperire nuovi loculi nei mesi scorsi ha portato il Comune a emanare due ordinanze finite al centro di polemiche. L’ultimo provvedimento ha riguardato la requisizione provvisoria di 45 loculi prenotati ma non ancora occupati. Una prima ordinanza aveva disposto invece la riesumazione e il trasferimento in cellette ossario di 52 salme (scese per ora a 26) che occupano il loro spazio in camposanto da oltre cinquant’anni. Non mancano poi i casi di famiglie che hanno dovuto attendere per la sepoltura dei cari appena deceduti: tra lunedì e ieri, per esempio, sono state tumulate tre salme rimaste per diversi giorni nella camera mortuaria.

744

Loculi

previsti dal progetto approvato dall’Ats

208

Inumazioni

previste

648

Spazi

per ospitare le ceneri