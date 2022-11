Via S’Ecca S’Arrideli, troppi pericoli 

Che cosa sia stato a fare perdere il controllo dell’auto all’uomo finito contro un muro sabato lo stabilirà la Polizia locale. Sta di fatto che in via S’Ecca S’Arrideli una delle strade più pericolose del territorio quartese, di competenza della Città metropolitana, si continua ad uscire fuori strada, spesso con conseguenze gravissime.

Troppe croci

Non sono bastate le tante croci di cui questa arteria è costellata per pianificare un intervento di messa in sicurezza. Basta passarci per vedere cosa succede. Lungo tutto il percorso non c’è nemmeno una luce e persino gli agenti della Polizia locale arrivati sul posto sabato per rilevare l’incidente, hanno avuto difficoltà. Si cammina in cunetta, quando la vegetazione non lo impedisce, altrimenti addirittura nella carreggiata con il rischio di essere messi sotto dalle auto che arrivano a tutta velocità. A onor del vero nei giorni scorsi sono state almeno tagliate le canne che ostruivano corsie e visibilità, ma per percorrere la strada in sicurezza da fare c’è ben altro.

«Siamo rassegnati»

«Ci siamo quasi rassegnati», dice Elisabetta Lai, che abita nella zona. «Stanno facendo grandi lavori in via Dell’Autonomia regionale sarda ma qui la vedo difficile». Claudia Putzulu abita proprio a ridosso della strada: «C’è buio pesto e per fortuna che hanno tagliato le canne perché fino a qualche giorno fa sporgevano sulla strada ed eri costretto a invadere la corsia opposta per evitarla in auto, ancora peggio se ci sono persone a bordo strada. Il tratto più pericoloso», aggiunge, «è quello della curva dove non si vede niente e più volte le canne sporgono oltre la striscia bianca. Forse il tratto dove viviamo noi è il più illuminato perché i nostri vicini hanno dei lampioni che lasciano accesi tutta la notte, ma se vai oltre è un enorme problema. Chi deve raggiungere le fermate dei mezzi pubblici è a rischio. Del resto qui corrono come pazzi e neanche il lumino acceso sul palo in ricordo di Matteo Fabbrocile li induce ad andare piano». Fabbrocile è il tredicenne che in questa strada ha perso la vita nel 2019, il giorno della festa di Sant’Elena, travolto da un’auto appena sceso dal pullman mentre attraversava la strada.