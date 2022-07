Via Sant’Alenixedda, il collaudo infinito del maxi parcheggio  

Inizio lavori: 10 settembre 2020. Durata: tre mesi. Questo è quello che si può leggere nel cartello affisso sulla grata del cantiere del parcheggio sotterraneo di piazza Nazzari. Ad oggi, da via Sant'Alenixedda si vede il cancello del cantiere ancora chiuso.

Il parcheggio, da quando è stato realizzato, non ha mai aperto. A marzo del 2021 l'assessore alla Viabilità Alessio Mereu aveva assicurato che i lavori sarebbero terminati verso maggio. «Prima dell'estate i cittadini potranno usufruirne», aveva detto. Lavori terminati sì, ma a oggi non è ancora in funzione. Il cancello ancora chiuso. «Verificherò quanto prima a che punto è la richiesta del certificato di prevenzione incendi, al quale stanno lavorando gli uffici competenti», spiega Mereu. «Manca anche il collaudo definitivo, ma farò di tutto per sollecitare affinché il parcheggio apra il prima possibile». Stavolta l’assessore non se la sente di dare tempistiche.

Il parcheggio è dotato di 364 posti auto, la gestione è stata affidata a Parkar, una società del Ctm. «Siamo pronti a prendercene carico una volta che verrà aperto», dicono dalla società che gestisce il trasporto locale. I ritardi nell’iter per la consegna del parcheggio», confermano, «sono dovuti all’attesa per il collaudo definitivo volto all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi, per il quale la Regione ha messo a disposizione 250.000 euro». La consigliera di minoranza Marzia Cilloccu (Progetto comune per Cagliari), aveva promesso di vigilare sul rispetto delle promesse: «Visto che non sono state mantenute, mi appresto a preparare un'interrogazione».

