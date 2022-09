Via San Paolo, aperto l’ecocentro 

La novità principale è che, da subito, si potranno conferire tutti i rifiuti in quantità doppia rispetto al passato. Più avanti, invece, sarà possibile portare anche il secco: gli uffici del Comune stanno definendo modalità e tariffe che verranno comunicate a breve. Da ieri Cagliari ha un nuovo ecocentro, in via San Paolo, che si affianca a quello già attivo da oltre due anni a Sant’Elia (in attesa che si completino gli altri tre, in via Abruzzi, via dei Valenzani, più quello di viale Monastir che sta realizzando la ditta che ha il servizio in appalto). Uno spazio aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20 (tranne i festivi) dove tutti i cagliaritani (in regola con la Tari) potranno gettare rifiuti ingombranti, imballaggi di plastica e carta, umido-organico, rifiuti rae, etc. Ecco come Palazzo Bacaredda rende Cagliari ancora più “green”. «Abbiamo lavorato a lungo per dotare la città di questa nuova infrastruttura», afferma il sindaco Paolo Truzzu durante l’inaugurazione. «L’invito che rivolgo ai cagliaritani è di utilizzare questo ecocentro come già si fa con la struttura di Sant’Elia, perché così facendo potremo affrontare meglio la sfida della raccolta differenziata», aggiunge.

Avanguardia

Invito immediatamente raccolto, perché poco dopo l’inaugurazione arriva un signore di mezza età con un carico di "inerti”, «scarti di mattonelle del bagno che sto rinnovando», dice. Un viavai senza sosta che non si è fermato fino alla chiusura, alle 20. «Il sistema integrato di raccolta differenziata», dice l’assessore all’Ambiente, Alessandro Guarracino, «viene ora integrato con gli ecocentri che completano il servizio del porta a porta. In questo modo andiamo oltre il minimo previsto per una città come quella di Cagliari. Perché con l’apertura della struttura in via San Paolo andiamo anche ad aumentare i quantitativi minimi, raddoppiandoli, delle frazioni riutilizzabili. Questo consentirà ai cittadini di smaltire i rifiuti in modo più facile».

Forestazione e secco

Con la nuova struttura di via San Paolo, il Comune annuncia la chiusura dell’isola ecologica di via Puglia, accanto al cimitero di San Michele. «Il nuovo ecocentro, insieme alle opere di bonifica che stiamo portando avanti, alla ripresa, a breve, del cantiere in viale Sant’Avendrace, contribuisce a fare crescere l’intero quartiere», spiega Edoardo Tocco, presidente del Consiglio comunale. Una delle novità più importanti, che entreranno a regime a breve, è come detto la possibilità di conferire il secco. Una “battaglia” che porta la firma di Raffaele Onnis, presidente della commissione Ambiente, nonostante le resistenze iniziali di alcuni consiglieri. Sia per via San Paolo che per Sant’Elia, l’amministrazione annuncia un progetto di forestazione: «Tutte le aree attorno agli ecocentri, saranno oggetto di un il progetto di abbellimento e forestazione urbana», conclude l’assessore Guarracino, «con l’obiettivo di avvicinare i cittadini a una educazione ambientale sostenibile».