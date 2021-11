Via Rossello, la battaglia senza fine 

No alla richiesta di avocazione dell’indagine, in precedenza archiviata dalla Procura, perché non c’è l’abuso d’ufficio ipotizzato da chi aveva presentato la domanda. La decisione della Procura generale potrebbe essere l’ultima nella battaglia legale sulla realizzazione di una palazzina in via Rossello 18, a ridosso di Monte Urpinu, già sfociata nell’assoluzione in primo grado (il fatto non sussiste) di costruttori, proprietari e tecnici in un processo per violazione paesaggistica e falso ma di recente oggetto di un secondo esposto sfociato però a sua volta in un nulla di fatto.

L’archiviazione

Nel primo caso il procedimento era stato istruito nel 2014 dopo la denuncia di chi vive nell’edificio al civico 9, ma il giudice aveva ritenuto che nessuno sconfinamento si fosse verificato e che il vincolo panoramico fosse stato rispettato. In seguito gli inquilini attraverso l’avvocata Daniela Muntoni hanno depositato una seconda segnalazione ipotizzando un abuso d’ufficio e sostenendo che la Soprintendenza, rilasciando il nulla osta paesaggistico, avesse invaso «una materia che appartiene allo Stato». A loro dire la presenza del vincolo sull’area (inizialmente destinata a verde pubblico e poi divenuta edificabile col Puc) si basava su un decreto ministeriale del 1955 che però, pur dichiarando la zona «di notevole interesse pubblico», mancava di «stabilire» se il vincolo fosse totale o parziale. Indicazione che, spiega Muntoni supportata da una consulenza dell’ex assessore regionale Gian Valerio Sanna, poteva arrivare solo in seguito a una valutazione congiunta di Stato, Regione e Soprintendenza a suo dire mai eseguita. Dunque il via libera paesistico non doveva essere concesso. Da qui la richiesta al pm Nicola Giua Marassi di nominare «un consulente tecnico che analizzasse la questione». Gli inquirenti, ritenendo la vicenda identica alla precedente, hanno sollecitato l’archiviazione disposta dal gip Michele Contini.

La Procura generale

Ancora prima che il gip decidesse, l’avvocata Muntoni aveva chiesto alla Procura generale di avocare l’indagine rimarcando la mancata nomina del consulente e ripercorrendo i passaggi legislativi (dal decreto del 1955 al Piano paesaggistico del 2006 che «aveva confermato» i vincoli). L’Avvocato generale ha respinto la domanda. Benedetto Ballero e Maurizio Scarparo, legali degli imputati assolti, avevano detto nel processo che «il decreto del ‘55, come altri simili, non prevede alcuna inedificabilità», e «il Ppr non disciplina il centro storico e le zone di espansione già edificate». Lo Stato a loro dire «intervenne con la Soprintendenza, che lo rappresenta»: aveva «valutato il progetto e dato il via libera».