Via Roma verso la rinascita  

Il progetto di restauro interesserà piazza Matteotti e il tratto di via Roma fino a piazza Amendola. Dovrà tener conto del tracciato della metropolitana di superficie già avviato da Comune e Arst per collegare la stazione con piazza Repubblica e poi ancora con il polo universitario e l’ospedale di Monserrato

L’idea del sindaco Truzzu è di avvicinare la città al suo mare in un rapporto sempre più indissolubile. In queste settimane incontrerà Stefano Boeri. «È un architetto di fama internazionale e sono certo che potrà aiutarci a realizzare una città ancora più bella, consapevole della propria identità».

Il futuro di via Roma avrà la firma di Stefano Boeri, uno degli architetti più famosi e apprezzati non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Al suo studio, e al raggruppamento composto anche da Mate società cooperativa, Studio Silva, Mobilityinchain srl e Architetto Murgia D. Massimiliano, è stata affidata la progettazione della grande “piazza lineare” affacciata sul porto e racchiusa tra le piazze Matteotti e Amendola. Il via libera dagli uffici è arrivato e chiude così l’iter della gara di progettazione da oltre 650mila euro a base d’asta bandita dal Comune nel dicembre dell’anno scorso. Lo studio Boeri ha ottenuto il punteggio di 100/100, con un ribasso offerto sull'importo a base di gara del 50,050 per cento, pari 326.907 euro.

La scelta

Spetterà dunque agli architetti del celeberrimo “bosco verticale” di Milano, del Piano regolatore di Tirana, la Villa Méditerranée di Marsiglia, della Casa del Mare di La Maddalena ridisegnare via Roma e elaborare il piano per mettere in comunicazione l’antico quartiere della Marina con il porto e suggerire all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Truzzu quali potranno essere le migliori alternative per una viabilità sempre meno caotica e sempre più sostenibile in una zona strategica per la mobilità cagliaritana.

I concetti

«Ho da sempre sostenuto che Cagliari debba recuperare il proprio rapporto col mare anche attraverso una nuova visione urbanistica e paesaggistica che deve coinvolgere l’intera fascia costiera da Giorgino a Sant’Elia», ha detto Truzzu. «Città e mare devono avere un legame indissolubile. È qui che svilupperemo la Cagliari dei prossimi anni, unendo i tratti identitari con un disegno moderno e funzionale. Esattamente questo dirò all’architetto Stefano Boeri a cui ieri abbiamo affidato la progettazione della riqualificazione di piazza Matteotti e della fascia centrale della via Roma e che incontrerò nelle prossime settimane. È un architetto di fama internazionale e sono certo che potrà veramente aiutarci a realizzare una città ancora più bella, più moderna, ma sempre e comunque consapevole della propria identità».

La scommessa

Non sarà un impegno facile. Di certo sarà una grande scommessa per Stefano Boeri e la sua squadra. Piazza Matteotti e via Roma dovranno cambiare volto e in parte il processo è già avviato con i lavori di costruzione della metropolitana di superficie, del tratto che dovrà collegare proprio piazza Matteotti e piazza Repubblica, avvicinando così il cuore della città e le stazioni ferroviaria e dei pullman Arst al polo universitario di Monserrato e al Policlinico. Una parte del tracciato correrà proprio in via Roma e sarà anche questo un tassello importante del progetto di restyling firmato da Boeri.

Le indicazioni

In cassa ci sono dieci milioni di euro per la riqualificazione dell'area. Sarà adesso lo studio a indicare quali altri eventuali progetti migliorativi possano servire per rendere concreta la rivoluzione-via Roma.La scelta da parte del gruppo Boeri di costituire un’associazione temporanea d’imprese e mettere in campo diverse e qualificate professionalità ha proprio lo scopo di predisporre un progetto complessivo che tenga conto di diverse variabili. Lo studio dovrà tener conto obbligatoriamente e in primo luogo del tracciato della metropolitana di superficie e indicare quali interventi saranno indispensabili per ridisegnare via Roma ma anche la viabilità.

