Via Roma? Un palcoscenico 

«Nonostante mille difficoltà – ha spiegato l’assessore al turismo Matteo Plaisant – abbiamo messo su un buon calendario. L’obiettivo è riempire la via Roma di turisti e far ritrovare a tutti la gioia di uscire e festeggiare». Plaisant, infine, invita le attività commerciali a tenere aperto sino a tardi: «È importante – aggiunge – collaborare assieme per la buona riuscita dell’estate».

Per tutto il mese di agosto, di sera, via Roma diventa isola pedonale. Al centro della strada principale di Muravera dalle 21 in poi stop ad auto e veicoli e largo a musica, cultura ed eventi sportivi. È quanto prevede il calendario dell’estate muraverese pubblicato dal Comune due giorni fa (con diverse polemiche dovute, appunto, al ritardo con il quale è stato comunicato).

Cosa ci sarà

Un cartellone da circa 80mila euro. L’evento clou il 9 agosto con Maskaras, il carnevale tradizionale dell’isola. Tra le novità dell’edizione 2022 la serata danzate in Piazza Europa al termine dell’esibizione delle maschere. Tra gli altri appuntamenti di spicco la musica di Cattivik (10 agosto), Mr Fantasy (12), Reverendo Jones (17) e Nova Sonora (20). Apriranno anche i musei Casa dei Candelai e Donna Francesca Sanna Sulis, dal 10 al 28. La gestione temporanea è stata affidata alla nuova Pro Loco presieduta da Carlo Aledda. All’interno dei musei mostre di pittura, ceramisti, fumettisti, artigiani e mostra fotografica del passato di Muravera.

Polemica politica

Sulla stagione turistica in corso non mancano però gli scontri politici. Il gruppo di minoranza “Obiettivo Muravera” mette in evidenza come «la situazione ad oggi sia desolante e preoccupante». Tra le tante cose che non vanno «un servizio di salvamento a mare non ancora partito, passerelle mancanti, viabilità e segnaletica (in alcune zone) indecorose». E dunque «c’è da riflettere, facciamolo tutti quanti».

Critiche respinte (con argomentazioni per ogni punto sollevato dall’opposizione) dal gruppo di maggioranza: «Questa amministrazione – hanno sottolineato i consiglieri di Muravera Rinasce – si è trovata di fronte a tantissime emergenze dovute soprattutto all'immobilismo degli anni passati. La minoranza? Solite polemiche da campagna elettorale».

