«Via Roma non si tocca» 

L’acquisizione di via Roma al patrimonio del Comune di Muravera – atto fondamentale per il rilancio turistico del paese - contrasta con i regolamenti della Provincia del sud Sardegna e potrebbe non concretizzarsi, perlomeno non nei tempi previsti. Il motivo, secondo quanto riferito dall’ingegnere della Provincia Mario Mammarella, è la mancanza di una viabilità alternativa. Per consentire la declassificazione della via ci dovrebbe essere un’altra strada provinciale alternativa. Non solo: il passaggio è complicato perché quello di Muravera non è un “ultimo tratto”, la ex 125 cioè prosegue sino a Villaputzu e oltre e dunque non ci possono essere interruzioni nella gestione di una strada.

Le reazioni

Il sindaco Salvatore Piu e l’intero Consiglio comunale non hanno intenzione di fermarsi, soprattutto dopo l’accordo raggiunto lo scorso mese con il commissario della Provincia Mario Mossa. E così maggioranza e opposizione si sono espresse all’unanimità per l’acquisizione della via. «Sono sorpreso – sottolinea Piu – dall’interpretazione dell’ingegnere Mammarella che tra l’altro è persona di grande competenza. Noi però non ci fermeremo, questa è una battaglia da vincere. Sulla via Roma deve decidere il Comune, non possiamo chiedere ogni volta il permesso per riparare una buca. Siamo convinti che l’interpretazione della Provincia non sia corretta».

Sulla stessa linea Gianfranco Sestu, capogruppo di Obiettivo Muravera: «Siamo stati noi – sottolinea – a presentare una mozione per l’acquisizione di via Roma. Dobbiamo mettere le basi per un cambio di rotta sulla viabilità e questo è solo il primo passo. Dobbiamo reperire le somme necessarie per un’illuminazione efficiente, un arredo urbano adeguato e la viabilità secondaria. Solo così potremo parlare di turismo di qualità». Il consigliere Andrea Zinzula mette in evidenza il problema sicurezza mentre Valerio Boi, capogruppo di Officina Murera, aggiunge: «Dobbiamo portare avanti progetti di riqualificazione del paese ma dobbiamo reperire i fondi per realizzarli. A quel punto non si potrà più accusare l’Anas o la Provincia per le lungaggini o gli inadempimenti».