Via Roma, nasce la promenade sul mare 

Subito la fase 1 (gara di progettazione in autunno), con la realizzazione di una grande piazza sul mare alberata che va da piazza Matteotti a piazza Deffenu, e trasforma la via Roma in un grande boulevard ricco di verde (oltre 200 alberi in più), chioschi e spazi per lo sport e giochi per i bambini. Con il lato portici ridotto a due corsie di marcia per le auto per accogliere il traffico “dolce” e quello accanto al porto che, per il momento, resta invariato. In mezzo, appena saranno completati i lavori, la linea 3 della metropolitana. Più avanti la fase 2, con la costruzione non più di un tunnel ma di una trincea (un tunnel semiscoperto ricoperto di arbusti) che inghiotte le auto (che oggi passano sul lato porto) tra via Riva di Ponente e il consiglio regionale. Sopra la grande piazza alberata che consente di recuperare quel rapporto della città con il mare. Una fase 2 che prevede anche un transit hub (centro intermodale unico in Europa), una nuova “piazza dell’acqua” tra il porto e il Largo Carlo Felice, trasformata in una specie di rambla alberata di jacarande con sole due corse carrabili al centro, quindi una passerella sopraelevata tra via Roma e viale Regina Margherita lungo piazza Ingrao. Benvenuti nel nuovissimo waterfront di via Roma, il più grande progetto dell’amministrazione guidata da Paolo Truzzu svelato ieri in un’assemblea pubblica dal sindaco e dall’archistar che lo ha disegnato Stefano Boeri.

Gli step

Il sindaco vorrebbe concludere la prima fase dell’opera entro due anni e per questo motivo spinge sull’acceleratore. «Ho sempre pensato di ricostruire il rapporto intimo tra Cagliari e il suo mare, oggi, con uno sguardo contemporaneo, voglio recuperare gli spazi pubblici lungo la linea parallela allo specchio d’acqua che consentano a cittadini e visitatori la piena fruizione», dice Truzzu. E aggiunge: «Mi piace pensare a un grande spazio verde, integrato, che parte da piazza Matteotti fino all'estremità del porto, con soluzioni innovative per il traffico. Tutte le principali città del Mediterraneo stanno ripensando gli spazi intorno alle aree portuali. Cagliari non può stare indietro».

La visione

Il nuovo intervento urbano e paesaggistico si propone di ripristinare il valore sociale e ambientale del lungomare, attraverso una promenade verde che va in lungo, tra la stazione ferroviaria e piazza Ingrao, e in largo, tra la città e il mare. Dove la mobilità viene ripensata in chiave più lenta, con la costruzione della trincea (e due rampe in entrata e uscita) o, in alternativa, la possibilità che resti il traffico a raso (ipotesi però meno probabile). Quindi il grande hub intermodale, parcheggi lungo la promenade, impianti fotovoltaici, spazi per la socialità e attività sportive. «La nostra è una proposta semplice e realizzabile», dice l'architetto Stefano Boeri, «per dare a una città che amo, una delle più belle del Mediterraneo, una passeggiata verde e ombreggiata che la avvicini al mare. Che Cagliari e il suo centro storico ritrovino una relazione diretta e pedonale con il loro porto è una sfida bellissima, vorrei che questo progetto, con l’aiuto delle istituzioni e dei cittadini, diventi un impegno da realizzare nei prossimi anni».