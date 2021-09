Via Roma, i lavori slittano ancora 

In effetti la manifestazione internazionale era prevista inizialmente dall’8 al 12 settembre ma, per ragioni connesse alla pandemia, è stata posticipata al 6-10 ottobre.

«Siamo costretti a rinviare perché i parcheggi del porto, da destinare ai residenti della Marina, non sono ancora disponibili e per quelli della stazione dobbiamo procedere ad una ulteriore manifestazione d'interesse avendo risposto alla precedente pochi residenti», spiega l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu.

I parcheggi del porto non sono ancora disponibili e non lo saranno almeno per circa un mese, quelli a fianco alla stazione non li vuole quasi nessuno perché sono a pagamento. Per questo slitta ancora l’apertura del cantiere per restituire il suo ruolo originario alla “lingua” centrale di via Roma che era una piazza, è diventata un parcheggio e diventerà il fulcro del nuovo spazio urbano che il Comune progetta assieme allo studio di Stefano Boeri. E slitta anche il trasferimento delle 120 auto dei residenti che negli ultimi anni hanno avuto il posto riservato.

Le motivazioni

E perché non sono disponibili gli stalli al porto? «Perché nell'area parcheggio si svolgerà il Beach Volley World Tour e poi tra montare e smontare le attrezzature ci vorranno circa venti giorni», aggiunge.

Secondo il piano del Comune nell’area portuale saranno 70 i posti auto riservati gratuitamente ai residenti (non ci saranno posti assegnati ma saranno a rotazione) mentre 90 saranno a disposizione nel parcheggio a fianco alla stazione a un canone mensile di 60 euro. Una tariffa agevolata che, tuttavia, molti residenti non sono disposti a pagare. Senza considerare che in tanti ritengono la stazione troppo distante.

Il progetto

L’avvio del cantiere era originariamente previsto per il 24 agosto, ma l’inizio dei lavori era slittato di una settimana, «al massimo due», avevano riferito dal Comune. L’intervento che prevede nuove panchine, aree verdi, nuova pavimentazione, marciapiedi, illuminazione, è un tassello del più ampio restyling urbanistico dell’area compresa tra piazza Matteotti e piazza Amendola che il Comune sta progettando con la consulenza dello studio di Stefano Boeri. Un progetto complesso, che si intreccia con i cantieri per la realizzazione della linea tre della metropolitana leggera (da piazza Repubblica a piazza Matteotti) e che prevede anche modifiche sostanziali alla viabilità con la probabile realizzazione di alcune rotatorie.

